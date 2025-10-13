قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
عزة عاطف

تأتي رينو أوسترال 2026 في السوق المصري بخيارين أساسيين لنظام الدفع الهجين، الأول هايبرد كامل E-Tech الذي يدمج محرك بنزين توربو سعة 1.2 لتر مع مكونات كهربائية متعددة ليولد قدرة إجمالية تقارب 200 حصان واستجابة جيدة في التسارع مع معدل استهلاك وقود يعكس التوازن بين القوة والاقتصاد، أما النسخة الثانية فهي هايبرد خفيف Mild Hybrid بمحرك توربو 1.3 لتر مما يقلل استهلاك الوقود في المدينة والمناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة ويزيد من انسيابية القيادة باستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي مناسب للبيئة الحضرية.

مواصفات رينو أوسترال 2026 

قاعدة عجلات تصل تقريبًا إلى 2,667 مم تمنح السيارة توازنًا وثباتًا في المنعطفات ومساحة معقولة للركاب في الصف الخلفي، بينما المقاعد الخلفية القابلة للانزلاق حتى 16 سم وتحريك ظهر المقعد بزاوية مريحة تتيح تعديل المساحة الخلفية حسب عدد الركاب أو حجم الأمتعة، وقدرة حقيبة الأمتعة في الأصناف الأساسية تبدأ من حجم جيد مع طي المقاعد الخلفية لزيادة الحجم المطلوب للتحميل. 

تجهيزات رينو أوسترال 2026 الداخلية

المقصورة مزودة بخامات محسنة مع دعائم جانبية في المقاعد الأمامية وتحسينات في التصميم تقلل من ضجيج الرياح والطرقات، النوافذ الأمامية المصفحة وختم الأبواب المُعاد تصميمهما يساهمان في تقليل الضوضاء الخارجية، إضافة إلى عزل داخلي أفضل يصل إلى الحد الذي يجعل المحادثة الطبيعية ممكنة دون الحاجة لرفع الصوت حتى عند السرعات العالية.

تتميز واجهتها الأمامية بمصابيح LED متطورة من نوع Adaptive Vision، وخيار Matrix Vision في الفئات العليا لمنح إضاءة أكثر دقة ووضوحًا في مدى الرؤية الليلية، الخلفية تحمل توقيع بصري مميز يتكون من وحدات LED مقسمة تشكل نمطًا فريدًا، الجنوط المعدنية تتراوح مقاساتها بين 19 و20 بوصة في الفئات الراقية، والزجاج الأمامي والخلفي جنبًا إلى جنب مع عناصر التصميم السوداء تعزز من المظهر الرياضي دون تغيير هيكل السيارة الكلي.

النظام المعلوماتي في الأستروال يعمل بمنصة OpenR Link مع Google مدموج واي-فاي، وتدعم الشاشة المركزية وتكامل الخرائط والمساعد الصوتي وتطبيقات الهاتف الذكي، عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة تعرض بيانات المركبة بشكل واضح، مكونات الأمان تشمل التنبيه عند الخروج عن المسار أو عند حركة المركبات الخلفية، مراقبة النقطة العمياء، مكابح الطوارئ، والكثير من الحساسات التي تساعد السائق في المواقف المفاجئة.

تعد رينو أوسترال 2026 ثورة صغيرة في فئة الكروس أوفر الهجينة، حيث التركيز على الأداء المدعوّم بالكهرباء والراحة الداخلية بدلاً من التباهي بالمظهر أو الأسماء الفاخرة فقط، مما يجعلها خيارًا مثيرًا لما يقدس التجربة المتكاملة التقنية والوظيفية.

