سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كابريكون عن طرازها الجديد كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026، وتنتمي 01 زاجاتو لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وهي عبارة عن تحفة هندسية تناظرية نادرة في زمن السرعة الرقمية.

كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

هيكل سيارة 01 زاجاتو مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وبها أجزاء مستوحاة من إرث زاجاتو العريق في تصميم السيارات الرياضية منذ أكثر من قرن.

محرك كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

تستمد سيارة كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي مستمد من فورد، وتنتج قوة 888 حصانا، وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكون من 5 سرعات.

كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

تتسارع سيارة كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026 من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني، وتصل سرعتها القصوى إلى 360 كم/ساعة.

مواصفات كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

تصميم سيارة كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026 يجمع بين الانسيابية الإيطالية والخطوط الجريئة التي تبرز من المقدمة الطويلة والسقف المزدوج الفقاعة الشهير في سيارات زاجاتو، وبها مصابيح أمامية على شكل لوز تضفي لمسة فنية فريدة.

كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

وتضم سيارة كابريكون 01 زاجاتو 2026 لوحة عدادات تناظرية كلاسيكية تضع السائق في قلب التجربة الحقيقية، ومقاعد مصنوعة يدويًا من جلد كونولي الفاخر، وبها لمسات من الكنتارا وألياف الكربون التي تغطي معظم المقصورة.

كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

جدير بالذكر أن شركة كابريكون ستنتج 19 نسخة فقط من سيارة 01 زاجاتو، وسيتم تصنيعها يدويًا بالكامل في ألمانيا، وبيعها في أسواق مختارة تشمل أوروبا، والمملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وسويسرا، والمكسيك، والشرق الأوسط.

سعر كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026

ستباع سيارة كابريكون 01 زاجاتو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 11.8 مليون ريال سعودي.