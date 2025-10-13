سعر جيلي GX3 برو 2026 في السعودية

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي GX3 برو موديل 2026، وتنتمي GX3 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيات المتطورة، والتجهيزات العملية المناسبة للشباب أو العائلات الصغيرة .

أبعاد جيلي GX3 برو موديل 2026

تأتى سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم ، وبها قاعدة عجلات 2480 مم .

مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2026

زودت سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية هالوجين، وبها إضاءة نهارية ليد، وبها مصابيح خلفية ليد، وبها مرايات جانبية ذات ضبط كهربائي ومدفأة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وفتحة سقف .

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بها، فرش مقاعد من الجلد، وبها مقعد للسائق يمكن تعديله يدويا، وبها عجلة قيادة من الجلد ومتعدد الوظائف، وبها شاشة عدادات مقاس 35 بوصة، وبها تكييف هواء إلكتروني مع فلتر تنقية هواء CN95 .

ويوجد بـ سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 ايضا، شاشة ترفيه مركزية مقاس 8 بوصه، وتدعم بلوتوث، وبها نظام صوتي متنوع، وبها حساسات خلفية، وبها كاميرا خلفية .

محرك جيلي GX3 برو موديل 2026

تستمد سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 قوتها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 102 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك CVT .

وسائل الأمان بـ جيلي GX3 برو موديل 2026

زودت سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، وبها نظام التحكم في الجر (TCS)، وبها الثبات الإلكتروني (ESC)، وبها مساعد صعود المرتفعات (HSA)، وبها نظام تثبيت السرعة، وبها حساسات خلفية، وبها كاميرا خلفية .

سعر جيلي GX3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 تباع بسعر 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 تباع بسعر 57 ألف جنيه .