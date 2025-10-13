قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
تكنولوجيا وسيارات

سعر جيلي GX3 برو 2026 في السعودية

جيلي GX3 برو موديل 2026
جيلي GX3 برو موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي GX3 برو موديل 2026، وتنتمي GX3 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيات المتطورة، والتجهيزات العملية المناسبة للشباب أو العائلات الصغيرة .

 جيلي GX3 برو موديل 2026

أبعاد جيلي GX3 برو موديل 2026

تأتى سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم ، وبها قاعدة عجلات 2480 مم .

مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2026

زودت سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية هالوجين، وبها إضاءة نهارية ليد، وبها مصابيح خلفية ليد، وبها مرايات جانبية ذات ضبط كهربائي ومدفأة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وفتحة سقف .

 جيلي GX3 برو موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بها، فرش مقاعد من الجلد، وبها مقعد للسائق يمكن تعديله يدويا، وبها عجلة قيادة من الجلد ومتعدد الوظائف، وبها شاشة عدادات مقاس 35 بوصة، وبها تكييف هواء إلكتروني مع فلتر تنقية هواء CN95 .

ويوجد بـ سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 ايضا، شاشة ترفيه مركزية مقاس 8 بوصه، وتدعم بلوتوث، وبها نظام صوتي متنوع، وبها حساسات خلفية، وبها كاميرا خلفية .

 جيلي GX3 برو موديل 2026

محرك جيلي GX3 برو موديل 2026

تستمد سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 قوتها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 102 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك CVT .

وسائل الأمان بـ جيلي GX3 برو موديل 2026

زودت سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، وبها نظام التحكم في الجر (TCS)، وبها الثبات الإلكتروني (ESC)، وبها مساعد صعود المرتفعات (HSA)، وبها نظام تثبيت السرعة، وبها حساسات خلفية، وبها كاميرا خلفية .

 جيلي GX3 برو موديل 2026

سعر جيلي GX3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 تباع بسعر 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2026 تباع بسعر 57 ألف جنيه .

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

