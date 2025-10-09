قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. ساوايست اس 06 أم جيتور داشينج 2026؟

ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026
ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 و جيتور داشينج موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 290 كم/ساعة .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

محرك جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

عزم دوران سيارة جيتور داشينج موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان .

سعر جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية مستقبل صناعة السيارات ساوايست اس 06 موديل 2026 سعر ساوايست اس 06 سعر جيتور داشينج جيتور داشينج موديل 2026

