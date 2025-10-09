كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا EZ-60 موديل 2026 ، وتنتمي EZ-60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازدا EZ-60 موديل 2026

محرك مازدا EZ-60 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائية بالكامل (EV) ، وتنتج قوة 255 حصان، وبها بطارية سعة 77.9 كيلوواط /ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 600 كم /ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مازدا EZ-60 موديل 2026

ويوجد من سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 نسخة هجين بمدى ممتد (REV) تعتمد على محرك بنزين يعمل كمولد، وتتشارك في منصة شانجان ديبال S07 .

أبعاد مازدا EZ-60 موديل 2026

تأتى سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي ، بطول 4850 مم، وعرض 1935 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2902 مم .

مازدا EZ-60 موديل 2026

مواصفات مازدا EZ-60 موديل 2026

زودت سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، كاميرات تعمل : مرايات جانبية، وبها ست شاشات، ومقاعد مدفأة ومهواة، وصندوق أمامي وخلفي، وبها مصابيح أمامية مدمجة في الصداد الأمامي، وبها مقابض أبواب مسطح، وبها شريط إضاءة واحد يقطع الباب الخلفي، وبها نظام صوتي مكون من 23 سماعة، ويوجد 20 حجرة تخزين مختلفة، وصندوق خلفي بسعة 350 لتر، وصندوق أمامي سعة 126 لتر

مازدا EZ-60 موديل 2026

سعر مازدا EZ-60 موديل 2026 في السعودية

ستباع سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

تأسست مازدا عام ١٩٢٠ في هيروشيما باليابان باسم شركة تويو كورك كوغيو المحدودة، وبدأت إنتاج أدوات الفلين ثم شاحنة ثلاثية العجلات اسمها "مازدا-غو" عام ١٩٣١.

مازدا EZ-60 موديل 2026

وتحولت الشركة إلى التركيز على السيارات، وأطلقت أول سيارة ركاب لها عام ١٩٦٠، وهي مازدا R360 كوبيه، واشتهرت مازدا أيضًا بابتكار محركها الدوار وحققت نجاح عالمي من خلال سياراتها المتطورة ومشاركتها في سباقات السيارات.