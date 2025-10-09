قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
رغم تفاهمات شرم الشيخ.. إسرائيل تعلن تأجيل اجتماع الكابينت بشأن غزة
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر مازدا EZ-60 موديل 2026 في السعودية

مازدا EZ-60 موديل 2026
مازدا EZ-60 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا EZ-60 موديل 2026 ، وتنتمي  EZ-60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازدا EZ-60 موديل 2026

محرك مازدا EZ-60 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائية بالكامل (EV) ، وتنتج قوة 255 حصان، وبها بطارية سعة 77.9 كيلوواط /ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 600 كم /ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مازدا EZ-60 موديل 2026

ويوجد من سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 نسخة هجين بمدى ممتد (REV) تعتمد على محرك بنزين يعمل كمولد، وتتشارك في منصة شانجان ديبال S07 .

أبعاد مازدا EZ-60 موديل 2026

تأتى سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي ، بطول 4850 مم، وعرض 1935 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2902 مم .

مازدا EZ-60 موديل 2026

مواصفات مازدا EZ-60 موديل 2026

زودت سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، كاميرات تعمل : مرايات جانبية، وبها ست شاشات، ومقاعد مدفأة ومهواة، وصندوق أمامي وخلفي، وبها مصابيح أمامية مدمجة في الصداد الأمامي، وبها مقابض أبواب مسطح، وبها شريط إضاءة واحد يقطع الباب الخلفي، وبها نظام صوتي مكون من 23 سماعة، ويوجد 20 حجرة تخزين مختلفة، وصندوق خلفي بسعة 350 لتر، وصندوق أمامي سعة 126 لتر

مازدا EZ-60 موديل 2026

سعر مازدا EZ-60 موديل 2026 في السعودية

ستباع سيارة مازدا EZ-60 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

تأسست مازدا عام ١٩٢٠ في هيروشيما باليابان باسم شركة تويو كورك كوغيو المحدودة، وبدأت إنتاج أدوات الفلين ثم شاحنة ثلاثية العجلات اسمها "مازدا-غو" عام ١٩٣١.

مازدا EZ-60 موديل 2026

وتحولت الشركة إلى التركيز على السيارات، وأطلقت أول سيارة ركاب لها عام ١٩٦٠، وهي مازدا R360 كوبيه، واشتهرت مازدا أيضًا بابتكار محركها الدوار وحققت نجاح عالمي من خلال سياراتها المتطورة ومشاركتها في سباقات السيارات. 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لحزب العمال الكوري

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية

رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف

باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

وزير خارجية النرويج

النرويج تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن اتفاق غزة

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

