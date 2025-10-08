3 سائقين سعوديين يشاركون في منافسات فورمولا 4

تستعد بطولة السعودية للفورمولا 4 لاستقبال ثلاثة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في عالم سباقات السيارات، وهم فرح اليوسف، عبدالله كامل، وفارس أورقنجي.

تأتي مشاركة هؤلاء السائقين بالفورمولا 4 في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، بهدف تأهيلهم للمنافسة على الساحات الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.‏

تعد فرح اليوسف واحدة من أبرز السائقات السعوديات، حيث مثلت السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات بدبي، وحصلت على لقب بطولة السعودية للكارتينج للسيدات 2022، كما شاركت في أكاديمية "F1" لعام 2025.

ويبرز المتسابق عبدالله كامل كأحد المواهب الصاعدة في عالم السباقات، حيث توج بلقب بطل المملكة في فئتي "IAME" و"RMC" لعام (2023/2024)، وفاز بدورة الألعاب السعودية 2023.

وبدأ تجربة أوروبية مع فريق أي كاي أم موتورسبورت "AKM Motorsport" في منافسات يورو فور "Euro4"، وفي المقابل يشارك فارس أورقنجي بانتظام في منافسات سلسلة السباقات العالمية "سودس" "Sodi World Series" بحلبة دبي أوتودروم.

تتكون بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025 من خمس جولات، وستقام على حلبتي البحرين وجدة، وستبدأ الجولة الأولى والثانية في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، تليها الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، ثم تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة للجولتين الثالثة والرابعة في 10-11 و14-15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة في جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر.