الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
بالصور

3 سائقين سعوديين يشاركون في منافسات فورمولا 4

سائقين سعوديين
سائقين سعوديين
كريم عاطف

تستعد بطولة السعودية للفورمولا 4 لاستقبال ثلاثة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في عالم سباقات السيارات، وهم فرح اليوسف، عبدالله كامل، وفارس أورقنجي. 

تأتي مشاركة هؤلاء السائقين بالفورمولا 4 في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، بهدف تأهيلهم للمنافسة على الساحات الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.‏

تعد فرح اليوسف واحدة من أبرز السائقات السعوديات، حيث مثلت السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات بدبي، وحصلت على لقب بطولة السعودية للكارتينج للسيدات 2022، كما شاركت في أكاديمية "F1" لعام 2025. 

ويبرز المتسابق عبدالله كامل كأحد المواهب الصاعدة في عالم السباقات، حيث توج بلقب بطل المملكة في فئتي "IAME" و"RMC" لعام (2023/2024)، وفاز بدورة الألعاب السعودية 2023. 

وبدأ تجربة أوروبية مع فريق أي كاي أم موتورسبورت "AKM Motorsport" في منافسات يورو فور "Euro4"، وفي المقابل يشارك فارس أورقنجي بانتظام في منافسات سلسلة السباقات العالمية "سودس" "Sodi World Series" بحلبة دبي أوتودروم.

تتكون بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025 من خمس جولات، وستقام على حلبتي البحرين وجدة، وستبدأ الجولة الأولى والثانية في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، تليها الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، ثم تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة للجولتين الثالثة والرابعة في 10-11 و14-15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة في جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر.



