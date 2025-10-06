سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏5 سيارات بمتوسط سعر 350 الف جنيه:

1- نيسان صنى

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2013 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي ، ينتج قوه قدرها 98 حصانا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى لها 178 كم/الساعة، بينما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 41 لترا، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية .

أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2013 ‏داخل السوق المصري للمستعمل، فتأتي بمتوسط 350 الف جنيه.

2- رينو ميجان ‏

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2004 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تبلغ سعة خزان الوقود في السيارةرينو ميجان موديل 2004 نحو60 ليتر،وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية.

أما عن سعر السيارة رينو ميجان موديل 2004 ‏داخل السوق المصري للمستعمل، فتأتي ‏بمتوسط 350 الف جنيه.‏

3- شيفروليه أوبترا

حملت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008‏ محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 107 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وتساعد هذه المواصفات السيارة على الوصول لسرعة قصوى تبلغ 187 كم \ساعة مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما طرحت في نسخة بناقل أوتوماتيك 4 سرعات وهذه النسخة سرعتها القصوى 175 كم\ساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل بين 7.1 و8.1 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008‏ ‏داخل السوق المصري للمستعمل، فتأتي ‏بمتوسط 350 الف جنيه.‏

4- كيا ريو ‏

تتوفر السيارة كيا ريو موديل 2011 بخيارات ميكانيكية متنوعة تشمل محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.4 أو 1.6 لتر، حيث يولد محرك 1.4 لتر قوة تقارب 96 حصانًا مع عزم دوران حوالي 125 نيوتن.م، بينما تصل قوة محرك 1.6 لتر إلى 112–123 حصانًا حسب الفئة والسوق، بعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن.م. وتتصل المحركات بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

تعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون وخلفي شبه مستقل (محور ملتوي)، وتتوفر بفرامل أمامية قرصية وخلفية إما قرصية أو طبلة (درام) حسب الفئة. يبلغ استهلاك الوقود حوالي 6 إلى 7 لتر لكل 100 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 180 كم/س، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 11 إلى 13 ثانية تقريبًا.

أما عن سعر السيارة كيا ريو موديل 2011 ‏داخل السوق المصري للمستعمل، فتأتي ‏بمتوسط 375 الف جنيه.‏

5- رينو فلوانس

تتميز السيارة رينو فلوانس موديل 2011‏ بمحرك بنزين 1600 سي سي من 16 صباب 4 سلندر بقوة 110 حصان بالاضافة الي محرك آخر بنفس المواصفات ولكن بقوة 115 حصان وتوفرت السيارة في مصر في 5 فئات منها فئة واحدة مانيوال مع أول محرك و4 فئات أوتوماتيك CVT مع المحرك الأقوى , كما توفرت بخزان وقود سعة 60 لتر .

أما عن سعر السيارة رينو فلوانس موديل 2011‏ داخل السوق المصري للمستعمل، فتأتي ‏بمتوسط 390 الف جنيه.‏