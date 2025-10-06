سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

أزاحت شركة سوزوكي اليابانية الستار عن طرازها الجديد XBee، المصمم خصيصا لتلبية احتياجات التنقل في المدن ضمن فئة الكروس أوفر الصغيرة، بتحديثات شاملة على التصميم والتجهيزات.

أبعاد سيارة XBee

السيارة XBee تأتي بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 3.7 متر، وعرضها 1.7 متر، وارتفاعها 1.7 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.4 متر، ما يجعلها مثالية للمناورة في الشوارع الضيقة.

اقرأ أيضًا:

في التصميم الخارجي، تتميز XBee بواجهة أمامية مميزة تتضمن شبكة تهوية نحيفة ومصابيح LED دائرية الشكل تمنحها طابعا أنيقا وودودا، مع مصد أمامي محسن يعزز مظهرها العصري دون الابتعاد عن هويتها الأصلية.

الداخلية شهدت تطورا كبيرا، حيث تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات بشكل قياسي، إضافة إلى شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)، وشاشة لمسية قياس 9 بوصات لنظام الترفيه والملاحة.

كما زودت المقصورة بمواد عالية الجودة تشمل أسطح جلدية المظهر، مقاعد مقاومة للماء، إضاءة محيطية LED، ومقاعد خلفية منزلقة، إلى جانب منافذ USB ومساحات تخزين متعددة.

ميكانيكيا، تعتمد XBee على محرك بنظام هجين خفيف (Mild Hybrid) بقوة 82 حصانا وعزم 109 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة CVT جديد، مع إمكانية اختيار نظام دفع أمامي أو رباعي.

أما من الخلف، فتبرز المصابيح الخلفية الفريدة، وتتوفر السيارة ‏بمجموعة كبيرة من الألوان الأحادية والثنائية، مع خيارات تخصيص ‏تشمل ملصقات ديكورية، عناصر كرومية، وشبكات أمامية متعددة ‏التصاميم.‏