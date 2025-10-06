قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو كأول مصري وعربي في التاريخ
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
كريم عاطف

أزاحت شركة سوزوكي اليابانية الستار عن طرازها الجديد XBee، المصمم خصيصا لتلبية احتياجات التنقل في المدن ضمن فئة الكروس أوفر الصغيرة، بتحديثات شاملة على التصميم والتجهيزات.

أبعاد سيارة  XBee 

السيارة XBee تأتي بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 3.7 متر، وعرضها 1.7 متر، وارتفاعها 1.7 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.4 متر، ما يجعلها مثالية للمناورة في الشوارع الضيقة.

اقرأ أيضًا:

في التصميم الخارجي، تتميز XBee بواجهة أمامية مميزة تتضمن شبكة تهوية نحيفة ومصابيح LED دائرية الشكل تمنحها طابعا أنيقا وودودا، مع مصد أمامي محسن يعزز مظهرها العصري دون الابتعاد عن هويتها الأصلية.

الداخلية شهدت تطورا كبيرا، حيث تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات بشكل قياسي، إضافة إلى شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)، وشاشة لمسية قياس 9 بوصات لنظام الترفيه والملاحة. 

كما زودت المقصورة بمواد عالية الجودة تشمل أسطح جلدية المظهر، مقاعد مقاومة للماء، إضاءة محيطية LED، ومقاعد خلفية منزلقة، إلى جانب منافذ USB ومساحات تخزين متعددة.

ميكانيكيا، تعتمد XBee على محرك بنظام هجين خفيف (Mild Hybrid) بقوة 82 حصانا وعزم 109 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة CVT جديد، مع إمكانية اختيار نظام دفع أمامي أو رباعي.

أما من الخلف، فتبرز المصابيح الخلفية الفريدة، وتتوفر السيارة ‏بمجموعة كبيرة من الألوان الأحادية والثنائية، مع خيارات تخصيص ‏تشمل ملصقات ديكورية، عناصر كرومية، وشبكات أمامية متعددة ‏التصاميم.‏

سوزوكي سوزوكي اليابانية XBee سيارات سوزوكي السيارة XBee

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

كلية الآداب

اعتماد اللائحة الداخلية لليسانس الآداب بنظام الساعات المعتمدة جامعة المنيا

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المهندس جمال عمار

تموين الإسكندرية: هدفنا ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق

محافظ دمياط

محافظ دمياط يسلم 315 عقد للمعلمين الجدد

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد