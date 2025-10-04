أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ‏5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري اقل ‏من 100 الف: ‏

‏1- بيجو 309 ‏

تعتمد السيارة بيجو 309 موديل 1988، على محرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة ‏تتراوح بين 72 و 88 حصان تقريبا، وعزم دوران يصل إلى 118 نيوتن متر، مع ‏معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم. ‏

كما أن علبة التروس في بيجو 309 موديل 1988 مانيوال مع دفع أمامي وتسارع ‏من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 10.5 ثانية.‏

أما سعر السيارة بيجو 309 موديل 1988‏، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 80 الف ‏جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.‏

‏2- فيات 128 ‏

تعتمد السيارة فيات 128 موديل 1998، على محرك رباعي الأسطوانات، إما سعة ‏‏1100 سي سي بقوة 55 حصان أو 1300 سي سي بقوة حوالي 68 حصان، وناقل ‏حركة يدوي 4 سرعات.‏

وتعتبر السيارة فيات 128 موديل 1998، اقتصادية في استهلاك الوقود، لكنها تفتقر ‏لميزات أمان حديثة مثل الوسائد الهوائية ونظام ‏ABS، وهيكلها غير مقاوم للصدأ.‏

أما سعر السيارة فيات 128 موديل 1998‏، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 85 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏3- لادا 2105 ‏

تعتمد السيارة لادا 2105 موديل 1994، على محرك بنزين 1200 سي سي، وناقل ‏حركة يدوي، وهيكل سيدان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 22 ‏ثانية .‏

وتتميز السيارة لادا 2105 موديل 1994‏، بسهولة صيانتها ورخص قطع غيارها، ‏واتساع مقصورتها وحقيبة تخزينها الخلفية الكبيرة. ‏

أما سعر السيارة لادا 2105 موديل 1994، ‏فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏4- فيات دوجان ‏

تعتمد السيارة فيات دوجان موديل 1994، على محرك سعة 1600 سي سي، ناقل ‏حركة يدوي بخمس سرعات، نظام صوت يضم راديو وكاسيت وأربع سماعات، ‏وزجاج أمامي وخلفي يدوي.‏

بالإضافة إلى إضاءة أمامية وخلفية وفوانيس ضباب، وتبرز السيارة من الخارج ‏بصدادات أمامية وخلفية سوداء ومرايات جانبية يدوية مع إمكانية ضمها.‏

أما سعر السيارة فيات دوجان موديل 1994‏، فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏5- سكودا فيفوريت ‏

تعتمد السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، على محرك بنزين بسعة 1300 سي ‏سي يولد قوة 62 حصان وعزم دوران 89 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مانيوال ‏بخمس سرعات، وتعتمد على نظام الدفع الأمامي.‏

كما تتميز السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، ‏باستهلاك وقود متوسط يبلغ ‏حوالي 8 لترات لكل 100 كيلومتر.‏

أما سعر السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994‏، فيتراوح ما بين 90 الف إلى 95 ‏الف جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة .‏