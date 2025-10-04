قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
فرنسا: رد حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار "خطوة مهمة" نحو إنهاء الحرب في غزة
المفوض العام للأونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد أضخم مشروع ترميم دولي ومؤتمر عالمي بالأقصر.. فيديو
english EN
بالصور

بالصور

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
كريم عاطف

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ‏5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري اقل ‏من 100 الف: ‏

‏1- بيجو 309 ‏

تعتمد السيارة بيجو 309 موديل 1988، على محرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة ‏تتراوح بين 72 و 88 حصان تقريبا، وعزم دوران يصل إلى 118 نيوتن متر، مع ‏معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم. ‏

كما أن علبة التروس في بيجو 309 موديل 1988 مانيوال مع دفع أمامي وتسارع ‏من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 10.5 ثانية.‏

أما سعر السيارة بيجو 309 موديل 1988‏، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 80 الف ‏جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.‏

‏2- فيات 128 ‏

تعتمد السيارة فيات 128 موديل 1998، على محرك رباعي الأسطوانات، إما سعة ‏‏1100 سي سي بقوة 55 حصان أو 1300 سي سي بقوة حوالي 68 حصان، وناقل ‏حركة يدوي 4 سرعات.‏

وتعتبر السيارة فيات 128 موديل 1998، اقتصادية في استهلاك الوقود، لكنها تفتقر ‏لميزات أمان حديثة مثل الوسائد الهوائية ونظام ‏ABS، وهيكلها غير مقاوم للصدأ.‏

أما سعر السيارة فيات 128 موديل 1998‏، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 85 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏3- لادا 2105 ‏

تعتمد السيارة لادا 2105 موديل 1994، على محرك بنزين 1200 سي سي، وناقل ‏حركة يدوي، وهيكل سيدان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 22 ‏ثانية .‏

وتتميز السيارة لادا 2105 موديل 1994‏، بسهولة صيانتها ورخص قطع غيارها، ‏واتساع مقصورتها وحقيبة تخزينها الخلفية الكبيرة. ‏

أما سعر السيارة لادا 2105 موديل 1994، ‏فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏4- فيات دوجان ‏

تعتمد السيارة فيات دوجان موديل 1994، على محرك سعة 1600 سي سي، ناقل ‏حركة يدوي بخمس سرعات، نظام صوت يضم راديو وكاسيت وأربع سماعات، ‏وزجاج أمامي وخلفي يدوي.‏

بالإضافة إلى إضاءة أمامية وخلفية وفوانيس ضباب، وتبرز السيارة من الخارج ‏بصدادات أمامية وخلفية سوداء ومرايات جانبية يدوية مع إمكانية ضمها.‏

أما سعر السيارة فيات دوجان موديل 1994‏، فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف ‏جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة.‏

‏5- سكودا فيفوريت ‏

تعتمد السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، على محرك بنزين بسعة 1300 سي ‏سي يولد قوة 62 حصان وعزم دوران 89 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مانيوال ‏بخمس سرعات، وتعتمد على نظام الدفع الأمامي.‏

كما تتميز السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، ‏باستهلاك وقود متوسط يبلغ ‏حوالي 8 لترات لكل 100 كيلومتر.‏

أما سعر السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994‏، فيتراوح ما بين 90 الف إلى 95 ‏الف جنيه، داخل سوق ‏السيارات المستعملة .‏

بالصور

السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم

