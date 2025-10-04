أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.
يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.
وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري اقل من 100 الف:
1- بيجو 309
تعتمد السيارة بيجو 309 موديل 1988، على محرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة تتراوح بين 72 و 88 حصان تقريبا، وعزم دوران يصل إلى 118 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم.
كما أن علبة التروس في بيجو 309 موديل 1988 مانيوال مع دفع أمامي وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 10.5 ثانية.
أما سعر السيارة بيجو 309 موديل 1988، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 80 الف جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.
2- فيات 128
تعتمد السيارة فيات 128 موديل 1998، على محرك رباعي الأسطوانات، إما سعة 1100 سي سي بقوة 55 حصان أو 1300 سي سي بقوة حوالي 68 حصان، وناقل حركة يدوي 4 سرعات.
وتعتبر السيارة فيات 128 موديل 1998، اقتصادية في استهلاك الوقود، لكنها تفتقر لميزات أمان حديثة مثل الوسائد الهوائية ونظام ABS، وهيكلها غير مقاوم للصدأ.
أما سعر السيارة فيات 128 موديل 1998، فيتراوح ما بين 70 الف إلى 85 الف جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.
3- لادا 2105
تعتمد السيارة لادا 2105 موديل 1994، على محرك بنزين 1200 سي سي، وناقل حركة يدوي، وهيكل سيدان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 22 ثانية .
وتتميز السيارة لادا 2105 موديل 1994، بسهولة صيانتها ورخص قطع غيارها، واتساع مقصورتها وحقيبة تخزينها الخلفية الكبيرة.
أما سعر السيارة لادا 2105 موديل 1994، فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.
4- فيات دوجان
تعتمد السيارة فيات دوجان موديل 1994، على محرك سعة 1600 سي سي، ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، نظام صوت يضم راديو وكاسيت وأربع سماعات، وزجاج أمامي وخلفي يدوي.
بالإضافة إلى إضاءة أمامية وخلفية وفوانيس ضباب، وتبرز السيارة من الخارج بصدادات أمامية وخلفية سوداء ومرايات جانبية يدوية مع إمكانية ضمها.
أما سعر السيارة فيات دوجان موديل 1994، فيتراوح ما بين 85 الف إلى 90 الف جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة.
5- سكودا فيفوريت
تعتمد السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، على محرك بنزين بسعة 1300 سي سي يولد قوة 62 حصان وعزم دوران 89 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مانيوال بخمس سرعات، وتعتمد على نظام الدفع الأمامي.
كما تتميز السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، باستهلاك وقود متوسط يبلغ حوالي 8 لترات لكل 100 كيلومتر.
أما سعر السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، فيتراوح ما بين 90 الف إلى 95 الف جنيه، داخل سوق السيارات المستعملة .