شاهد| سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

ظهرت سيارة شرطة وهي تسير بدون سائق، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، بالاضافة إلي أن هذه السيارة قادرة علي أداء مهامها بالكامل دون وجود سائق أو شرطي داخلها، وتقوم بمراقبة المناطق المخصصة لها وترسل تقارير بالجرائم والمخالفات بشكل مباشر إلى مراكز القيادة في الوقت الفعلي.

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

منطقة عمل السيارة

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

انضمت سيارة شرطة ذاتية القيادة إلى مكتب شريف مقاطعة ميامي ديد، وهي مصممة للعمل في المناطق التي تشهد معدلات جريمة مرتفعة والإبلاغ عن أي نشاط مريب، وتعتمد السيارة على قاعدة فورد إكسبلورر، وتضم نظام إطلاق طائرة درون وقارئ لوحات أرقام.

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

جاءت السيارة نتيجة تعاون شركة بوليسينج لاب مع مكتب الشريف للكشف عن دورية الشرطة غير المأهولة، ويشار إليها بالاختصار بي يو جي (PUG)، وتوصف بأنها أول سيارة دورية ذاتية القيادة في البلاد.

أهمية سيارة الشرطة بدون سائق

من جانبها أوضحت شركة بوليسينج لاب قائله، " إن مركبة بي يو جي تعد مضاعفة للقوة لأنها تساعد في تحسين الكفاءة، وتعزيز السلامة، وتوسيع نطاق الموارد البشرية للشرطة " .

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

واستكملت شركة بوليسينج لاب إن المركبة " تزيد من الوعي الميداني، وتقوم بأتمام المهام المتكررة، وتتيح للضباط التركيز على الجوانب المعقدة والإنسانية في العمل الشرطي ".

سيارة الشرطة مبنية على فورد بوليس إنترسبتور يو تيليتي الشهيرة، ومجهزة بتقنيات القيادة الذاتية من شركة بيرون روبوتيكس، مما يتيح لها القيام بدوريات في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة، وتعمل كرادع للجريمة.

سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

الجدير بالذكر أن بي يو جي تعد منصة مراقبة متنقلة، وتحتوي على مجموعة من الكاميرات وأنظمة التصوير الحراري، بالإضافة إلى قارئ للوحات المركبات ونظام إطلاق طائرة مسيرة، وتتيح هذه الأنظمة تزويد السلطات بمعلومات فورية، كما يمكنها إرسال تنبيهات عند اكتشاف لوحات سيارات مطلوبة، ما يعني أن المركبة قادرة على المساعدة في تحديد السيارات المسروقة واستدعاء الضباط عند الحاجة.