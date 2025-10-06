ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم مزاد علني جديد لبيع سيارات ومركبات متنوعة تخص مشروعات وجهات حكومية ونيابات.

ويمثل المزاد فرصة جيدة للراغبين في اقتناء سيارة بأسعار تنافسية، ‏خاصة مع تنوع الموديلات والماركات، وكونها تخضع للفحص من ‏الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير سيارات بأسعار أقل من السوق.

ويضم مزاد السيارات تشكيلة واسعة من السيارات تشمل علامات تجارية عالمية مثل جيب شيروكي، مرسيدس، بي إم دبليو، تويوتا، هيونداي، كيا، نيسان، شيفروليه، ميتسوبيشي، فورد، سكودا، بيجو، مازدا، سوزوكي، فيات، رينو، أوبل، جاك، بي واي دي، دارو، وشنجان.

ويعقد المزاد يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، في مقر رئاسة هيئة النقل ‏العام، الواقع في الجبل الأحمر، الحي السادس، يمين مطلع كوبري ‏المشير.‏

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى شراء كراسة الشروط ‏والمواصفات من مقرها الكائن بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع ‏رمسيس، برج 2، وهي شرط أساسي لدخول المزاد.‏

في حال رسو المزاد على أحد المشاركين، يجب سداد 30% من قيمة السيارة فورا، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يوما كحد أقصى.