قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. شيرى أريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026

شيرى اريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026
شيرى اريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اريزو 8  إم شانجان UNI-V موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

جاءه سيارة  شيرى اريزو 8 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4757 مم، وعرض 1832 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيريو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتي

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة  شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثاثنية من سيارة  شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

أبعاد شانجان UNI-V موديل 2026

 شانجان UNI-V موديل 2026

توافرة سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1838 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

 شانجان UNI-V موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار شانجان UNI-V موديل 2026

 شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة شانجان UNI V موديل 2026 شيرى اريزو 8 شيرى اريزو 8 موديل 2026 محرك شيرى اريزو 8 أسعار شانجان UNI V موديل 2026 طرازات السيارات الجديدة موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

صورة تعبيرية

راقب الطيور وحلق من مضيق البوسفور إلى آسيا.. حكاية أسطورة تركيا في السماء

علماء نوبل في الطب

3 علماء يحصلون على جوائز نوبل في الطب

بالصور

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد