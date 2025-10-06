تختار إيه .. شيرى أريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اريزو 8 إم شانجان UNI-V موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيرى اريزو 8 موديل 2026

جاءه سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4757 مم، وعرض 1832 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيريو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتي

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثاثنية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

أبعاد شانجان UNI-V موديل 2026

توافرة سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1838 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .