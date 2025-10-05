قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| سوزوكي إكس بي 2026 الجديدة

سوزوكي إكس بي موديل 2026
سوزوكي إكس بي موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي إكس بي موديل 2026، وتنتمي إكس بي لفئة السيارات الكروس أوفر، وتظهر بتصميم مميز وعملي يجمع بين الكفاءة والاعتمادية وروح المغامرة.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

ركزت الشركة اليابانية في سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 على تعزيز التصميم الخارجي ومنح السيارة شخصية أكثر جرأة، إلى جانب تقديم محرك جديد كليًا يعمل بتقنية الهجين الخفيف، ليجعلها أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

مواصفات سوزوكي إكس بي موديل 2026

سوزوكي إكس بي موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد بخطوط أعرض يمنح السيارة حضور أقوى، وبها مصابيح أمامية LED محدثة بتصميم أكثر حدة، وبها لمسات بلاستيكية سوداء حول الرفارف والصدادات لتؤكد شخصية الكروس أوفر العملية.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

ويوجد بـ سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026، جنوط معدنية جديدة تضيف لمسة شبابية جريئة، وبها سقف ثنائي اللون مع قضبان تحميل عملية للرحلات والمغامرات، وبها لوحة عدادات محدثة بتصميم جديد أكثر وضوح، وبها ألوان شبابية متجددة، وبها شاشة معلومات وترفيه أكبر تدعم الهواتف الذكية وتقدم تجربة استخدام أفضل، وبها مقاعد خلفية مرنة قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين.

محرك سوزوكي إكس بي موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 81 حصان، وبها عزم دوران 109 نيوتن/متر، وبها نظام مايلد هايبرد (Mild Hybrid) لزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك CVT .

سوزوكي إكس بي موديل 2026

والجدير بالذكر ان شركة سوزوكي تسعي من خلال سيارة إكس بي 2026 إلى الجمع بين شخصية الكروس أوفر الجريئة والتكنولوجيا الحديثة، مع محرك هجين خفيف، وتصبح السيارة أكثر توافق مع القوانين البيئية الحديثة، وتقدم تجربة قيادة اقتصادية دون التضحية بالاعتمادية.

والتصميم الخارجي العصري والتجهيزات الداخلية المحدثة بـ سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 تجعلها أكثر جاذبية في سوق مزدحم بمنافسيها من ضمنها، هيونداي كونا و تويوتا ياريس كروس.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

وتعتبر سوزوكي إكس بي موديل 2026 المجددة هي أكثر من مجرد سيارة عملية، وهي نقلة نوعية لهذه الكروس أوفر الصغيرة، وتم تصميمها أكثر قوة، وبها مقصورة عصرية، ومحرك هجين جديد يوازن بين الأداء والكفاءة، كما انها سيارة موجهة للشباب والعائلات الصغيرة الذين يريدون سيارة مختلفة في الشكل وبها موثوقة في الأداء.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

هيونداي سانتافي وتوسان 2025

مقارنة سانتافي وتوسان 2025.. أيهما يحتوي على التقنية المحظورة؟

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

