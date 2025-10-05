شاهد| سوزوكي إكس بي 2026 الجديدة

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي إكس بي موديل 2026، وتنتمي إكس بي لفئة السيارات الكروس أوفر، وتظهر بتصميم مميز وعملي يجمع بين الكفاءة والاعتمادية وروح المغامرة.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

ركزت الشركة اليابانية في سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 على تعزيز التصميم الخارجي ومنح السيارة شخصية أكثر جرأة، إلى جانب تقديم محرك جديد كليًا يعمل بتقنية الهجين الخفيف، ليجعلها أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

مواصفات سوزوكي إكس بي موديل 2026

سوزوكي إكس بي موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد بخطوط أعرض يمنح السيارة حضور أقوى، وبها مصابيح أمامية LED محدثة بتصميم أكثر حدة، وبها لمسات بلاستيكية سوداء حول الرفارف والصدادات لتؤكد شخصية الكروس أوفر العملية.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

ويوجد بـ سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026، جنوط معدنية جديدة تضيف لمسة شبابية جريئة، وبها سقف ثنائي اللون مع قضبان تحميل عملية للرحلات والمغامرات، وبها لوحة عدادات محدثة بتصميم جديد أكثر وضوح، وبها ألوان شبابية متجددة، وبها شاشة معلومات وترفيه أكبر تدعم الهواتف الذكية وتقدم تجربة استخدام أفضل، وبها مقاعد خلفية مرنة قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين.

محرك سوزوكي إكس بي موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 81 حصان، وبها عزم دوران 109 نيوتن/متر، وبها نظام مايلد هايبرد (Mild Hybrid) لزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك CVT .

سوزوكي إكس بي موديل 2026

والجدير بالذكر ان شركة سوزوكي تسعي من خلال سيارة إكس بي 2026 إلى الجمع بين شخصية الكروس أوفر الجريئة والتكنولوجيا الحديثة، مع محرك هجين خفيف، وتصبح السيارة أكثر توافق مع القوانين البيئية الحديثة، وتقدم تجربة قيادة اقتصادية دون التضحية بالاعتمادية.

والتصميم الخارجي العصري والتجهيزات الداخلية المحدثة بـ سيارة سوزوكي إكس بي موديل 2026 تجعلها أكثر جاذبية في سوق مزدحم بمنافسيها من ضمنها، هيونداي كونا و تويوتا ياريس كروس.

سوزوكي إكس بي موديل 2026

وتعتبر سوزوكي إكس بي موديل 2026 المجددة هي أكثر من مجرد سيارة عملية، وهي نقلة نوعية لهذه الكروس أوفر الصغيرة، وتم تصميمها أكثر قوة، وبها مقصورة عصرية، ومحرك هجين جديد يوازن بين الأداء والكفاءة، كما انها سيارة موجهة للشباب والعائلات الصغيرة الذين يريدون سيارة مختلفة في الشكل وبها موثوقة في الأداء.