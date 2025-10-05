بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي 3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتحديثات جذرية تجعلها واحدة من أكثر السيارات إثارة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بورشه ماكان EV، وتسلا موديل X، وبي إم دبليو iX .

محرك بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

يمكن شحن سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بشاحن سريع حتي 350 كيلوواط، بجانب إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط، وتمنح السيارة الجديدة السائقين مرونة غير مسبوقة في السفر لمسافات طويلة دون قلق من التوقف لفترات طويلة.

تنتج سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية قوة 333 حصان، وبها محرك وحيد وبطارية سعة 92 كيلوواط .

وتعتمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية ايضا على محركين كهربائيين قوتهما معاً 544 حصان، وبها بطارية سعة 106 كيلوواط.

وتستمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية قوتها من محركيها الكهربائيين، وتنتج قوة 680 حصان، وتمتلك بطارية سعة 106 كيلوواط، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية.



مواصفات بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام توجيه محدث أكثر دقة واستجابة، وبها قضبان تمايل جديدة (Anti-roll bars) توفر ثبات أكبر في المنعطفات، وبها برمجيات قيادة معدلة تعزز الطابع الرياضي للسيارة وتلبي توقعات عشاق الأداء.

بالاضافة إلي ان سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بها، حاسوب مركزي بمعالجات أسرع للتعامل مع الأنظمة الذكية بكفاءة، وبها نظام معلومات وترفيه أكثر سلاسة واستجابة، وبها تحديثات برمجية مستمرة عبر الإنترنت، وبها أنظمة أمان متقدمة ومساعدة قيادة شبه ذاتية تجعل الرحلات أكثر أمانًا وراحة، وتم تحسين البطارية بخلايا أكثر كفاءة توفر مدى قيادة أطول في كل شحنة.

وجدير بالذكر ان تثبت سيارة بولستار 3 موديل 2026 بنسخة بيرفورمانس عالية الأداء أنها ليست مجرد تحديث، بل ثورة حقيقية في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة.

وتجمع بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بين مزيج مثالي من الأداء الرياضي، والتكنولوجيا الذكية، والراحة العصرية .