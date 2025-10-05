قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
تكنولوجيا وسيارات

بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية
بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي 3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتحديثات جذرية تجعلها واحدة من أكثر السيارات إثارة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بورشه ماكان EV، وتسلا موديل X، وبي إم دبليو iX .

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

محرك بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

يمكن شحن سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بشاحن سريع حتي 350 كيلوواط، بجانب إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط، وتمنح السيارة الجديدة السائقين مرونة غير مسبوقة في السفر لمسافات طويلة دون قلق من التوقف لفترات طويلة.

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية قوة 333 حصان، وبها محرك وحيد وبطارية سعة 92 كيلوواط .

وتعتمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية ايضا على محركين كهربائيين قوتهما معاً 544 حصان، وبها بطارية سعة 106 كيلوواط.

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

وتستمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية قوتها من محركيها الكهربائيين، وتنتج قوة 680 حصان، وتمتلك بطارية سعة 106 كيلوواط، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية.
 

مواصفات بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام توجيه محدث أكثر دقة واستجابة، وبها قضبان تمايل جديدة (Anti-roll bars) توفر ثبات أكبر في المنعطفات، وبها برمجيات قيادة معدلة تعزز الطابع الرياضي للسيارة وتلبي توقعات عشاق الأداء.

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بها، حاسوب مركزي بمعالجات أسرع للتعامل مع الأنظمة الذكية بكفاءة، وبها نظام معلومات وترفيه أكثر سلاسة واستجابة، وبها تحديثات برمجية مستمرة عبر الإنترنت، وبها أنظمة أمان متقدمة ومساعدة قيادة شبه ذاتية تجعل الرحلات أكثر أمانًا وراحة، وتم تحسين البطارية بخلايا أكثر كفاءة توفر مدى قيادة أطول في كل شحنة.
وجدير بالذكر ان تثبت سيارة بولستار 3 موديل 2026 بنسخة بيرفورمانس عالية الأداء أنها ليست مجرد تحديث، بل ثورة حقيقية في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة.

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

وتجمع بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية بين مزيج مثالي من الأداء الرياضي، والتكنولوجيا الذكية، والراحة العصرية .

