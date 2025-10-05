قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك 2026 شبابية في السوق المحلي

سيارات أوتوماتيك 2026 شبابية
سيارات أوتوماتيك 2026 شبابية
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا ، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا، وتويوتا كورولا.

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 670 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتنتج قوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تنتج سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوة 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 12.5 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها قوة 108 حصان، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

يوجد بـ سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

سرعة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 القصوي تصل إلي 189 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

