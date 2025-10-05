قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في حياة ريموند لوي مصمم سيارة Studbaker Avanti

إبراهيم القادري

ريموند لوي كان يعمل مصمم صناعي أمريكي، وهو من أصل فرنسي، وأطلق عليه "أبو التصميم الصناعي"، وذلك نظرًا لتأثيره الواسع في تشكيل المنتجات ووسائل النقل وأساليب الحياة الأمريكية والعالمية.

محطات هامة في حياة ريموند لوي

واشتهر ريمون لوي  بتصاميمه الأنيقة والمبسطة من ضمنها، شعارات شركات الطاقة والسيارات والطائرات، بالإضافة إلى تصميمه لآلات بيع كوكا كولا ومحطة الفضاء سكاي لاب.

إنجازات ريمون لوي

محطات هامة في حياة ريموند لوي

صمم ريموند لوي قاطرات سكة حديد بنسلفانيا الشهيرة باسم، GG1 وS-1، وقدم تصميمات مميزة لسيارات ستوديبيكر Avanti ، وصمم شعارات بارزة لشركات كبرى من ضمنها، شل، وإكسون، وTWA.

وساهم في تصميم آلات بيع كوكا كولا، وثلاجات كولد سبوت، وحزم سجائر لاكي سترايك، وصمم زياً خارجيًا لطائرة الرئاسة الأمريكية " Air Force One"، وعمل مع وكالة ناسا لتصميم محطة سكاي لاب الفضائية.

محطات هامة في حياة ريموند لوي

وارتبط اسم ريمون لوي بعبارة "الجمال هو الأكثر تقدمًا، ومع ذلك مقبول" وطبقها في أعماله لجعل التصميمات الجديدة مقبولة للجمهور.

مسيره ريمون لوي المهنية

ولد ريموند لوي في باريس وحصل على شهادة في الهندسة قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1919، وبدأ حياته المهنية كمصمم نوافذ في متاجر كبرى وكفنان توضيحي قبل أن ينتقل إلى التصميم الصناعي.

محطات هامة في حياة ريموند لوي

وأسس ريموند لوي وشركاه شركتهم التي أصبحت واحدة من أكبر شركات التصميم الصناعي في العالم، ويعد لوي شخصية أيقونية في تاريخ التصميم الصناعي، وشكلت رؤيته للجمال والانسيابية الصناعة لعدة عقود، وتستمر أعماله في إلهام المصممين، وتم إنشاء مؤسسة ريموند لوي لتقدير المصممين المتميزين.

نبذة عن سيارة ستوديبيكر Avanti

سيارة ستوديبيكر أفانتي هي سيارة كوبيه رياضية أمريكية عالية الأداء تميزت بتصميمها العصري من الألياف الزجاجية وبمحركاتها القوية، لكنها واجهت تحديات بسبب صعوبات إنتاج الهيكل والمشكلات المالية لشركة ستوديبيكر، مما أدى إلى توقف إنتاجها في 1964 بعد إنتاج أقل من 4650 سيارة فقط .

محطات هامة في حياة ريموند لوي

ومع ذلك استمر اسم أفانتي من خلال كيانات تجارية أخرى تواصلت بتجميعها من أجزاء متبقية أو مكونات من شركات أخرى حتى عام 2006. 

