بتكنولوجيا متطورة.. BYD تكشف عن محطة الشحن السريع Ultra-Fast Charger

خطت BYD خطوة جريئة نحو مستقبل التنقل الكهربائي؛ بالكشف عن أحدث حلولها في مجال البنية التحتية، عبر محطة شحن فائق السرعة Ultra-Fast Charger، التي تقدم أداءً استثنائيًا يعيد تعريف معايير الشحن في الأسواق العالمية.

بي واي دي تكشف عن محطة الشحن السريع

المحطة الجديدة قادرة على توصيل تيار يصل إلى 1000 أمبير، وجهد كهربائي حتى 1000 فولت DC؛ ما يمنحها قدرة شحن تتجاوز 500 كيلوواط لبعض الطرازات، متفوقة على معظم محطات الشحن السريعة المتوفرة حاليًا.

بي واي دي والسيارات الكهربائية

وبفضل هذه الإمكانيات، يمكن شحن بطارية سيارة كهربائية من 30% إلى 80% خلال 10 إلى 15 دقيقة فقط، وهو وقت قياسي مقارنة بالمعدلات التقليدية.

وبدأت BYD فعليًا في تركيب هذه المحطات داخل الصين؛ مما يشير إلى انتقال التقنية من مرحلة الاختبار إلى التطبيق العملي.

وتظهر اللوحات التعريفية المثبتة على المحطات، بيانات تقنية دقيقة، منها أن الشاحن مزود بمخرجين، ويأتي بطراز STD1000AGL2A، مع تصنيف حماية IP55 المناسب للاستخدام الخارجي في مختلف الظروف المناخية.

وتدعم المحطة منصات الشحن المتقدمة مثل 800V و900V، ما يجعلها متوافقة مع عدد كبير من المركبات الكهربائية عالية الأداء، بما في ذلك تسلا، وطرازات BYD مثل Han L وTang L والفئات الفاخرة YangWang U8 وU9، بالإضافة إلى بورشه تايكان، هيونداي أيونيك 6.

ويعد هذا الابتكار، خطوة حاسمة نحو تسريع تبني السيارات الكهربائية، بفضل تقنيات شحن أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، في ظل تطور كبير يشهده هذا المجال يوم بعد يوم، ووسط تنوع كبير في الإصدارات المتنوعة سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية.