تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
تكنولوجيا وسيارات

8 نصائح لحماية إطارات السيارات.. ما هو الضغط المناسب؟

صبري طلبه

تعد الإطارات أحد العناصر الأكثر أهمية في السيارة، حيث تلعب دورًا رئيسي داخل المنظومة الحركية، فهي خط الاحتكاك الأول والمباشر مع الطريق باختلاف التضاريس، إلى جانب المحور الفعال من ناحية التوازن وضبط الحركة، لذلك يصبح الاهتمام بها ضرورة لا تقبل التهاون.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحفاظ على عمر الإطارات وأدائها، إضافة إلى توضيح الضغط المثالي لضمان قيادة أكثر أمانًا وكفاءة.

راقب ضغط هواء الإطارات بانتظام

سواء كان ضغط الإطارات منخفضًا أو مرتفعًا يؤدي إلى تاكل غير متساوي للإطارات بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود، ولذلك ينصح بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، أو قبل أي رحلة طويلة.

الضغط المناسب للإطارات

الضغط المناسب عادة ما يتراوح بين 30 إلى 35 رطل لكل إنش مربع PSI، لكن هذه القيمة تختلف حسب نوع السيارة والإطار، ومن الأفضل متابعة  الملصق الموجود داخل باب السائق، قراءة كتيب ودليل السيارة فهو يوضح البيانات الخاصة بكل فئة.

ترصيص العجلات 

يوفر ترصيص العجلات توازنا فعالا للإطارات على المحاور، ويسهم في منع الاهتزازات عند القيادة بسرعات عالية، وعند تجاهل هذه الخطوة؛ قد يؤدي إلى اهتراء غير منتظم وتقليل ملحوظ في عمر الإطار.

عملية تدوير الإطارات بشكل منتظم

تدوير الإطارات أو تبديل أماكنها هي عملية تساعد على تآكلها بشكل متوازن، ويفضّل القيام بهذه العملية كل 10,000 كيلومتر تقريبًا، أو وفقًا لتوصية الشركة المصنعة، أو عند كل صيانة دورية تتعلق بمدة الفحص الفني.

افحص حالة الإطارات بصريًا

ينصح بإجراء فحص بصري دوري للإطارات للبحث عن أي تشققات، انتفاخات، أو أجسام غريبة عالقة، أو ظهور فقاعة الإطار، هذه العلامات قد تشير إلى ضعف الإطار واحتمال تعرضه للتلف بشكل مفاجئ، لذلك اهتم بهذا الأمر جيدًا.

زيادة حمولة السيارة 

يؤثر التحميل الزائد سلبًا على الإطارات ويزيد من احتمالية تعرضها للانفجار، خاصة عند السير بسرعات عالية، لذلك تحقق دائمًا من أقصى وزن مسموح به للحمولة، والمذكور في دليل السيارة، وقم بالاستغناء عن الأشياء التي تزيد من وزن السيارة.

 انتبه من أسلوب القيادة

الضغط القوي على دواسة الفرامل أو التسارع المفاجئ، إضافة إلى الانعطافات الحادة، كل هذه الأفعال تسهم في تآكل الإطارات بسرعة، لذلك تمتع بقيادة مثالية للحفاظ على القواعد العامة والمرورية وثانيًا للحفاظ على اطارات سيارتك.

تجنب الحفر والمطبات المفاجئة

من الأفضل أن تختار مسار خالٍ من الحفر والتضاريس الوعرة وغير الممهدة، كما يجب أن تتجنب الاحتكاك بالمطبات بقوة، حيث قد تلحق ضررًا مباشرًا بالإطارات أو الجنوط، ونفس الشيء عن الاصطفاف حاول تجنب الاصطدام بالأرصفة أو الأجسام الصلبة.

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه برصف عدد من شوارع سيدي سالم

مطب صناعي

تنفيذ مطبات صناعية في شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

حملة مكبره

الدقهلية: ضبط ومصادرة 108 قطع في حملة لرفع الإشغالات والتصدي لأجهزة الصوت

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

