8 نصائح لحماية إطارات السيارات.. ما هو الضغط المناسب؟

تعد الإطارات أحد العناصر الأكثر أهمية في السيارة، حيث تلعب دورًا رئيسي داخل المنظومة الحركية، فهي خط الاحتكاك الأول والمباشر مع الطريق باختلاف التضاريس، إلى جانب المحور الفعال من ناحية التوازن وضبط الحركة، لذلك يصبح الاهتمام بها ضرورة لا تقبل التهاون.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحفاظ على عمر الإطارات وأدائها، إضافة إلى توضيح الضغط المثالي لضمان قيادة أكثر أمانًا وكفاءة.

راقب ضغط هواء الإطارات بانتظام

سواء كان ضغط الإطارات منخفضًا أو مرتفعًا يؤدي إلى تاكل غير متساوي للإطارات بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود، ولذلك ينصح بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، أو قبل أي رحلة طويلة.

الضغط المناسب للإطارات

الضغط المناسب عادة ما يتراوح بين 30 إلى 35 رطل لكل إنش مربع PSI، لكن هذه القيمة تختلف حسب نوع السيارة والإطار، ومن الأفضل متابعة الملصق الموجود داخل باب السائق، قراءة كتيب ودليل السيارة فهو يوضح البيانات الخاصة بكل فئة.

ترصيص العجلات

يوفر ترصيص العجلات توازنا فعالا للإطارات على المحاور، ويسهم في منع الاهتزازات عند القيادة بسرعات عالية، وعند تجاهل هذه الخطوة؛ قد يؤدي إلى اهتراء غير منتظم وتقليل ملحوظ في عمر الإطار.

عملية تدوير الإطارات بشكل منتظم

تدوير الإطارات أو تبديل أماكنها هي عملية تساعد على تآكلها بشكل متوازن، ويفضّل القيام بهذه العملية كل 10,000 كيلومتر تقريبًا، أو وفقًا لتوصية الشركة المصنعة، أو عند كل صيانة دورية تتعلق بمدة الفحص الفني.

افحص حالة الإطارات بصريًا

ينصح بإجراء فحص بصري دوري للإطارات للبحث عن أي تشققات، انتفاخات، أو أجسام غريبة عالقة، أو ظهور فقاعة الإطار، هذه العلامات قد تشير إلى ضعف الإطار واحتمال تعرضه للتلف بشكل مفاجئ، لذلك اهتم بهذا الأمر جيدًا.

زيادة حمولة السيارة

يؤثر التحميل الزائد سلبًا على الإطارات ويزيد من احتمالية تعرضها للانفجار، خاصة عند السير بسرعات عالية، لذلك تحقق دائمًا من أقصى وزن مسموح به للحمولة، والمذكور في دليل السيارة، وقم بالاستغناء عن الأشياء التي تزيد من وزن السيارة.

انتبه من أسلوب القيادة

الضغط القوي على دواسة الفرامل أو التسارع المفاجئ، إضافة إلى الانعطافات الحادة، كل هذه الأفعال تسهم في تآكل الإطارات بسرعة، لذلك تمتع بقيادة مثالية للحفاظ على القواعد العامة والمرورية وثانيًا للحفاظ على اطارات سيارتك.

تجنب الحفر والمطبات المفاجئة

من الأفضل أن تختار مسار خالٍ من الحفر والتضاريس الوعرة وغير الممهدة، كما يجب أن تتجنب الاحتكاك بالمطبات بقوة، حيث قد تلحق ضررًا مباشرًا بالإطارات أو الجنوط، ونفس الشيء عن الاصطفاف حاول تجنب الاصطدام بالأرصفة أو الأجسام الصلبة.