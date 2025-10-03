تصميم بيك أب رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي شارك 6 موديل 2026 الجديدة؟

تواصل علامة بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن تقديم النسخة الجديدة في السوق العالمي، والتي تحمل اللقب شارك 6 موديل 2026، وتقدم هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والبيك أب.

تجهيزات بي واي دي شارك 6

تحتوي بي واي دي شارك 6 على باقة من التجهيزات ابرزها 8 سماعات Dirac، شاشة مركزية تعمل باللمس قياس 12.8 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، مساعد صوتي، شاشة عدادات LCD قياس 10.25 بوصة، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك.

بي واي دي شارك 6

نظام الدفع والقوة المحركة

تستمد السيارة قوتها من منظومة هجينة متقدمة تجمع بين محرك بنزين توربو بسعة 1500 سي سي مكون من أربع أسطوانات، ومحركين كهربائيين عاليي الأداء.

ينتج محرك البنزين قوة 181 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 260 نيوتن متر، بينما يوفر المحرك الكهربائي الأمامي قوة 228 حصانًا، والخلفي قوة 201 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 310 و340 نيوتن متر على التوالي.

بي واي دي شارك 6

يرتبط نظام الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي من نوع CVT، ما يضمن نقلًا سلسًا للعزم وتحكمًا ديناميكيًا في مختلف ظروف القيادة، كما تعتمد السيارة على نظام دفع كلي AWD، ما يوفر ثباتًا واستجابة أفضل على الطرق الوعرة أو في الظروف الجوية الصعبة.

قوة إجمالية مذهلة وأداء متفوق

تصل القوة الإجمالية للنظام الهجين إلى 430 حصانًا، مع عزم دوران مشترك يبلغ 650 نيوتن متر، هذا يمكن السيارة من تحقيق تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5.7 ثانية فقط.

بي واي دي شارك 6

بطارية ومدى بي واي دي شارك 6

تم تجهيز السيارة بي واي دي شارك 6 ببطارية بسعة 29.58 كيلوواط ساعة، تتيح لها السير لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، أما المدى الكلي للقيادة باستخدام النظام الهجين فيبلغ 520 كيلومترًا، مما يعزز من مرونة الاستخدام ويقلل الحاجة للتوقف المتكرر للتزود بالطاقة.

بي واي دي شارك 6

ولضمان مدى قيادة طويل وكفاءة عالية، تأتي السيارة مزودة بخزان وقود بسعة 59 لترًا، ما يتيح رحلات طويلة دون الحاجة للتوقف المستمر، وتعزز هذه المواصفات وجود السيارة كمنافس قوي في سوق السيارات الهجينة.