مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير المصرية، مباراة منتخبي مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا، التي تقام ضمن مباريات دور الـ16 على ملعب «أدرار»، والتي يتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والقوة، إذ يدخل الفراعنة بقيادة حسام حسن بتحديات كبيرة للتأهل للدور الربع النهائي، حيث يمتلك العديد من النجوم الكبيرة على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

مباراة التحدي للصعود الى دور الـ8

يستعد منتخب مصر للذهاب بعيدًا في البطولة، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق فوز جديد في دور الـ 16 ضد منتخب بنين، وتشكل هذه المباراة تحديًا كبيرًا للفراعنة الذين يسعون للذهاب بعيدًا في البطولة والتأهل إلى المراحل التالية.

ستكون المباراة حاسمة بالنسبة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ 8، بعدما صعد منتخب مصر، متصدرا للمجموعة الثانية بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، لذا يطمح في أن يظهر بشكل قوي بداية من هذا الدور، لإرسال للمنافسين أنه قادر على المنافسة على اللقب الثامن في تاريخه، لذا يزداد البحث عن عن موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

يحتضن ملعب «أدرار» مباراة منتخب مصر وبنين في لقاء ناري ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا، غد الاثنين، إذ تقرر إقامة المواجهة في تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8.00 مساء بتوقيت الإمارات.

وكشفت شبكة بين سبورتس القطرية، عن قنوات نقل مباراة مصر وبنين، باعتبارها المسؤولة عن إذاعة مباريات الكان في منطقة الشرق الأوسط، إذ قررت الشبكة نقل المواجهة عبر قناتي بين سبورتس ماكس 1، قناة بين سبورتس ماكس 3.

وتقرر أن يكون محمد علي هو معلق مباراة مصر وبنين، تحت قيادة الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، الذي يشارك لأول مرة في نسخة هذا العام.

القنوات المجانية المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين

إليكم القنوات التي يمكنك متابعتها مجانًا عبر البث الأرضي:

قنوات المغربية الرياضية

قناة المغربية الرياضية 1 TNT (نايل سات)

ـ التردد: 11157

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة المغربية الرياضية 2 TNT نايل سات

ـ التردد: 11476

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة المغربية الرياضية TNT عرب سات

ـ التردد: 12683

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة الجزائرية لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

ـ القمر الصناعي: نايل سات

ـ التردد: 11680

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ نظام التشفير BISS

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

يشمل التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بنين، كلًا من:

ـ حراسة المرمي: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

ـ خط الوسط: محمد صلاح - زيزو ـ مروان عطية - محمود تريزيجيه

ـ خط الهجوم: عمر مرموش.