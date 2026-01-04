قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

تنتظر الجماهير المصرية، مباراة منتخبي مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا، التي تقام ضمن مباريات دور الـ16 على ملعب «أدرار»، والتي يتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والقوة، إذ يدخل الفراعنة بقيادة حسام حسن بتحديات كبيرة للتأهل للدور الربع النهائي، حيث يمتلك العديد من النجوم الكبيرة على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

مباراة التحدي للصعود الى دور الـ8

يستعد منتخب مصر للذهاب بعيدًا في البطولة، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق فوز جديد في دور الـ 16 ضد منتخب بنين، وتشكل هذه المباراة تحديًا كبيرًا للفراعنة الذين يسعون للذهاب بعيدًا في البطولة والتأهل إلى المراحل التالية.

ستكون المباراة حاسمة بالنسبة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ 8، بعدما صعد منتخب مصر، متصدرا للمجموعة الثانية بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، لذا يطمح في أن يظهر بشكل قوي بداية من هذا الدور، لإرسال للمنافسين أنه قادر على المنافسة على اللقب الثامن في تاريخه، لذا يزداد البحث عن عن موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

يحتضن ملعب «أدرار» مباراة منتخب مصر وبنين في لقاء ناري ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا، غد الاثنين، إذ تقرر إقامة المواجهة في تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8.00 مساء بتوقيت الإمارات.

وكشفت شبكة بين سبورتس القطرية، عن قنوات نقل مباراة مصر وبنين، باعتبارها المسؤولة عن إذاعة مباريات الكان في منطقة الشرق الأوسط، إذ قررت الشبكة نقل المواجهة عبر قناتي بين سبورتس ماكس 1، قناة بين سبورتس ماكس 3.

وتقرر أن يكون محمد علي هو معلق مباراة مصر وبنين، تحت قيادة الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، الذي يشارك لأول مرة في نسخة هذا العام.

القنوات المجانية المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين

إليكم القنوات التي يمكنك متابعتها مجانًا عبر البث الأرضي:

قنوات المغربية الرياضية

قناة المغربية الرياضية 1 TNT (نايل سات)

ـ التردد: 11157

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة المغربية الرياضية 2 TNT نايل سات

ـ التردد: 11476

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة المغربية الرياضية TNT عرب سات

ـ التردد: 12683

ـ الاستقطاب: رأسي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معدل التصحيح: 4/3

قناة الجزائرية لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

ـ القمر الصناعي: نايل سات

ـ التردد: 11680

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل الترميز: 27500

ـ نظام التشفير BISS

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

يشمل التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بنين، كلًا من:

ـ حراسة المرمي: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع:  محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

ـ خط الوسط: محمد صلاح - زيزو ـ مروان عطية - محمود تريزيجيه

ـ خط الهجوم: عمر مرموش.

منتخب مصر وبنين كأس أمم إفريقيا مباراة منتخب مصر وبنين ملعب «أدرار» الفراعنة بقيادة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد