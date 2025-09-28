قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور

واي WEY 80 
واي WEY 80 
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده عالميًا، بعد ظهرة السيارة واي WEY 80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الفان الفاخرة، حيث تمتلك مقصورة مميزة وباقة من التجهيزات، بالإضافة إلى المساحة الرحبة وتقنيات الحماية والأمان.

تصميم واي WEY 80 موديل 2025

ترتكز السيارة واي WEY 80 موديل 2025 على جنوط ألومنيوم قياسها 19 بوصة، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 5.405 مم، وقاعدة عجلات بطول 3.275 مم، فتحة سقف كهربائية، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية led.
 

واي WEY 80 

مواصفات واي WEY 80 موديل 2025

تعتمد واي WEY 80 موديل 2025 فنيًا على محرك بنزين تيربو مع تقنية هايبرد، سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 487 حصانًا، و762 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 44.2 كيلووات/ساعة.

واي WEY 80 

يصل مدى السير الكهربائي إلى 183 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.9 ثانية، والقدرة على الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 26 دقيقة.

واي WEY 80 

تجهيزات ومواصفات واي WEY 80 موديل 2025

تضم السيارة واي WEY 80 موديل 2025 كاميرا بزاوية 540 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الإلكتروني ebd، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6 airbags للحماية.

واي WEY 80 

زودت السيارة واي WEY 80 موديل 2025 بمثبت سرعة تكيفي، خاصية قراءة المسار، وتحديد ورصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى مساعد تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

واي WEY 80 

كما زودت واي WEY 80 موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات، شاشة عدادات رقيمة قياسها 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياسها 14.6 بوصة، مع دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك.

واي WEY 80 
