طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
رسميًا.. انطلاق الجيل الجديد من نيسان سنترا 2026 | صور

صبري طلبه

كشفت نيسان عن الجيل الجديد من سنترا 2026 عالميًا، بتحديثات شاملة طالت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، في خطوة تعزز من تشكلية نيسان بالعديد من الأسواق العالمية ضمن فئة السيدان.

تصميم نيسان سنترا 2026 الجديدة 

يحمل التصميم الخارجي لمسة عصرية مستوحاة من سيارة نيسان أريا الكهربائية، حيث تتصدر الواجهة الأمامية خطوط أنيقة وشبك جديد أكثر انسيابية، بينما يأتي الشريط الضوئي الخلفي بعرض كامل لإضفاء طابع مستقبلي. 

أما فئة SR الرياضية من نيسان سنترا 2026 فتبرز بمظهر أكثر جرأة، مع جناح خلفي، عتبات جانبية سوداء، وعجلات مقاس 18 إنش تمنحها حضورًا رياضيًا لافتًا، سقف بلون مزدوج.

مقصورة نيسان سنترا وتجربة قيادة محسنة

أعادت نيسان تعريف تجربة القيادة عبر مقصورة رقمية بالكامل، حيث تم استبدال العدادات التقليدية بشاشة رقمية واسعة تمتد خلف عجلة القيادة وتندمج مع شاشة مركزية بقياس 12.3 إنش في الفئات المتوسطة والعليا، بالإضافة إلى دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع اختيار وضع القيادة، ونظام ترفيهي، مع مكيف هواء أوتوماتيك.

القدرات الفنية للسيارة سنترا 2026

تستمر سنترا 2026 على نفس قاعدة الجيل السابق، حيث تقدم بمحرك سعة 2.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 149 حصانًا، وعزم دوران 198 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

ومن خلال هذه القدرات الفنية، تستغرق السيارة نيسان سنترا 2026 مدة زمنية قدرها 9 ثوانٍ للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان نيسان سنترا نيسان سنترا الجديدة سيارة  نيسان سنترا الجديدة نيسان سنترا 2026

