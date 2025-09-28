رسميًا.. انطلاق الجيل الجديد من نيسان سنترا 2026 | صور

كشفت نيسان عن الجيل الجديد من سنترا 2026 عالميًا، بتحديثات شاملة طالت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، في خطوة تعزز من تشكلية نيسان بالعديد من الأسواق العالمية ضمن فئة السيدان.

تصميم نيسان سنترا 2026 الجديدة

يحمل التصميم الخارجي لمسة عصرية مستوحاة من سيارة نيسان أريا الكهربائية، حيث تتصدر الواجهة الأمامية خطوط أنيقة وشبك جديد أكثر انسيابية، بينما يأتي الشريط الضوئي الخلفي بعرض كامل لإضفاء طابع مستقبلي.

نيسان سنترا 2026

أما فئة SR الرياضية من نيسان سنترا 2026 فتبرز بمظهر أكثر جرأة، مع جناح خلفي، عتبات جانبية سوداء، وعجلات مقاس 18 إنش تمنحها حضورًا رياضيًا لافتًا، سقف بلون مزدوج.

نيسان سنترا 2026

مقصورة نيسان سنترا وتجربة قيادة محسنة

أعادت نيسان تعريف تجربة القيادة عبر مقصورة رقمية بالكامل، حيث تم استبدال العدادات التقليدية بشاشة رقمية واسعة تمتد خلف عجلة القيادة وتندمج مع شاشة مركزية بقياس 12.3 إنش في الفئات المتوسطة والعليا، بالإضافة إلى دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع اختيار وضع القيادة، ونظام ترفيهي، مع مكيف هواء أوتوماتيك.

نيسان سنترا 2026

القدرات الفنية للسيارة سنترا 2026

تستمر سنترا 2026 على نفس قاعدة الجيل السابق، حيث تقدم بمحرك سعة 2.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 149 حصانًا، وعزم دوران 198 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

نيسان سنترا 2026

ومن خلال هذه القدرات الفنية، تستغرق السيارة نيسان سنترا 2026 مدة زمنية قدرها 9 ثوانٍ للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.