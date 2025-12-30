تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لبعض خطوط القطارات، وذلك نظراً لما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير شاملة تهدف لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

متوسط فترات التأخير المتوقعة:

وفقاً للبيان الصادر، جاءت متوسطات التأخير على الخطوط الرئيسية كالتالي:

* خط القاهرة / طنطا: 15 دقيقة.

* خط طنطا / الإسكندرية: 10 دقائق.

* خط القاهرة / أسيوط: 60 دقيقة.

* خط أسيوط / أسوان: 60 دقيقة.

* خط بنها / بورسعيد: 45 دقيقة.

* خط طنطا / المنصورة / دمياط: 45 دقيقة.

* خط طنطا / قلين / كفر الشيخ / شربين: 70 دقيقة.

* خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة: 45 دقيقة.

أسباب التأخير واعتذار الهيئة

أرجعت الهيئة هذه التأخيرات إلى مشروعات التحديث الجارية، والتي تشمل:

إنشاء كباري علوية وأنفاق.

تجديد وصيانة السكك الحديدية.

تطوير المزلقانات والمحطات.

تحديث نظم الإشارات.

وقد تقدمت الهيئة باعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات الخارجة عن إرادتها والمقررة "حتى إشعار آخر"، مشددة على ضرورة اتخاذ المسافرين جميع التدابير والاستعدادات التي تتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.