أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، مسئول ملف شئون الرئاسة بجريدة «أخبار اليوم»، أنه شارك ضمن الوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا خلال شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن الزيارة حملت أهمية سياسية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأوضح حمدي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إسبانيا تُعد من الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث أعلنت موقفًا واضحا ومساندا للحقوق الفلسطينية.

ولفت إلى وجود تنسيق مشترك مع مصر في هذا الملف، ودعم إسبانيا للرؤية المصرية تجاه تطورات القضية.

وقال إن برنامج الزيارة تضمن لقاءات رسمية مع ملك إسبانيا وعدد من القيادات والمسئولين الإسبان، في إطار تعزيز التعاون السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.