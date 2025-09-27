كسر الزيرو .. سعر هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 كاملة التجهيزات

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو التصميم الداخلي والخارجي، منها فئة السيدان الشهيرة.

وتعتبر السيارة هيونداي إلنترا CN7 من أشهر سيارات السيدان التي قدمت في مصر، والتي ظهرت في سوق المستعمل بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون 400 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات 2025، بعد خوض عدد بسيط من الكيلومترات.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل على السيارة، يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وعمل مقارنة حسب الفئة والموديل والحالة العامة للسيارة.

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا CN7

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا CN7 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 126 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن متر، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

وزودت السيارة هيونداي إلنترا CN7 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة.

وتضم هيونداي إلنترا CN7 مدخل AUX وUSB، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق abs وebd، وبرنامج الثبات الالكتروني، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح نهارية وإضاءة led.