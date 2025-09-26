سعر ميتسوبيشي إكسبندر 2025 بحالة كسر الزيرو

قدمت علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها خلال تاريخها العريق في الأسواق العالمية والمحلية، حيث تنوعت إصدارتها حسب الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، منها الفئة العائلية.

ومن أبرز السيارات العائلية التي قدمتها ميتسوبيشي في مصر، هي النسخة اكسابندر ذات الـ 7 مقاعد، والتي تتسم بالرحابة، إلى جانب السعة التخزينية الواسعة عند طي المقاعد، بالإضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي.

ميتسوبيشي اكسابندر

يستطيع محرك السيارة ميتسوبيشي اكسابندر أن ينتج قوة إجمالية قدرها 104 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تصميم وتجهيزات ميتسوبيشي اكسابندر

ترتكز ميتسوبيشي اكسابندر على قاعدة عجلات بطول 2775 مم، بينما تقدر أبعادها الخارجية بحوالي 4595 مم للطول الكلي، و 1750 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1750 مم، و225 مم للخلوص أي ارتفاع السيارة عن الأرض.

ميتسوبيشي اكسابندر

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بمصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة نهارية، جنوط أقرب للرياضية، وتضم من الداخل شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مرايات كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، مع كاميرا لسهولة الاصطفاف مدعومة بمستشعرات ركن.

ميتسوبيشي اكسابندر

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر في سوق المستعمل س

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 بحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط السعر حسب الفئات والموديلات، إلى جانب الكشف الشامل عن الحالة الفنية والهيكلية.