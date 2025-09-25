قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار أودي Q5 موديل 2026 في السعودية

أودي Q5 موديل 2026
أودي Q5 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم المتطور و التقنيات العملية الملاءمة للاستخدام اليومي .

أودي Q5 موديل 2026

مواصفات أودي Q5 موديل 2026

أودي Q5 موديل 2026

زودت سيارة أودي Q5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط تصميم منحوتة، وبها أنماط إضاءة رقمية قابلة للتخصيص، ومصابيح OLED تضفي طابع شخصي، وبها عجلات سبائكية ذات طابع إيروديناميكي مقاس 20 بوصة، وبها شاشة مقاس 11.9 بوصة، وبها شاشة OLED منحنية مستقلة بانوراما تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة لنظام MMI ، وبها شاشة مقاس 10.9 بوصة .

أودي Q5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2026 بها، شاشة أمامية لعرض المعلومات الحيوية بدقة ووضوح، وبها نظام تثبيت السرعة المتكيف مع مثبت السرعة، ونظام المساعدة على الركن، والتحذير عند مغادرة المسار، واكتشاف النعاس للمساعدة في أغراض الاستخدام اليومية، وبها نظام المساعد الأمامي النشط ونظام المساعدة على ركن السيارة بلاس، ونظام مساعد الانعطاف الخلفي .

محرك أودي Q5 موديل 2026

أودي Q5 موديل 2026

تحصل أودي Q5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 295 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي quattro، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر أودي Q5 موديل 2026

أودي Q5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 294 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 317 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 381 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 392 ألف جنيه .

أودي Q5 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية Q5 مواصفات أودي Q5 محرك أودي Q5 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

قش الأرز

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد