أسعار أودي Q5 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم المتطور و التقنيات العملية الملاءمة للاستخدام اليومي .

مواصفات أودي Q5 موديل 2026

زودت سيارة أودي Q5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط تصميم منحوتة، وبها أنماط إضاءة رقمية قابلة للتخصيص، ومصابيح OLED تضفي طابع شخصي، وبها عجلات سبائكية ذات طابع إيروديناميكي مقاس 20 بوصة، وبها شاشة مقاس 11.9 بوصة، وبها شاشة OLED منحنية مستقلة بانوراما تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة لنظام MMI ، وبها شاشة مقاس 10.9 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2026 بها، شاشة أمامية لعرض المعلومات الحيوية بدقة ووضوح، وبها نظام تثبيت السرعة المتكيف مع مثبت السرعة، ونظام المساعدة على الركن، والتحذير عند مغادرة المسار، واكتشاف النعاس للمساعدة في أغراض الاستخدام اليومية، وبها نظام المساعد الأمامي النشط ونظام المساعدة على ركن السيارة بلاس، ونظام مساعد الانعطاف الخلفي .

محرك أودي Q5 موديل 2026

تحصل أودي Q5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 295 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي quattro، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر أودي Q5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 294 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 317 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 381 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة أودي Q5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 392 ألف جنيه .