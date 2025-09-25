مراحل هامة في حياة بيير مؤسس شركة ميشلان للإطارات ؟

بيير ميشلان رئيس مشترك لشركة إطارات ميشلان، وعمل رئيسا لـ شركة سيارات سيتروين، وكان ميشلان أصغر أبناء والده المسجلين، ولم يصبح مدير لشركة العائلة إلا بعد عام 1932 عقب وفاة شقيقه الأكبر إتيان ميشلان في حادث طيران .

بيير مؤسس شركة ميشلان للإطارات

دمج شركة سيتروين مع ميشلان

تم إرساله إلى شركة سيارات سيتروين في عام 1935، وأعلنت سيتروين إفلاسها في نوفمبر 1934 عندما تقدم أحد دائنيها، وهو مورد عجلة القيادة، بطلب إلى المحكمة لفرض سداد دين.

وباعتبارها مورد الإطارات لشركة سيتروين، كانت ميشلان هي أكبر دائن لتلك الشركة، وفي يناير 1935، عرض أندريه سيتروين ، الذي كان يعاني بالفعل من السرطان الذي سيقتله بعد بضعة أشهر، على ميشلان خيارات للحصول على كتلة كبيرة من أسهم التصويت في الشركة كضمان إضافي للأموال المستحقة للإطارات.

مع انشغال والده بأمور أخرى، انتهز بيير ميشلان الفرصة، وبحلول نهاية يناير 1935 كان ميشلان يسيطر على أكثر من 50% من رأس المال التصويتي في سيتروين.

وأصبح بيير ميشلان رئيس لشركة سيتروين في عام 1935 عندما توفي أندريه سيتروين ، ولكن بحلول ذلك الوقت كان يدير الشركة بالفعل، وقلل من ممارسات الإدارة المسرفة وطبق نوع الرقابة التفصيلية الموجودة بالفعل في مصنع ميشلان الرئيسي في كليرمون فيران .

كانت الأولوية المباشرة هي سيارة Citroën Traction Avant التي تطلبت استثمارًا ضخمًا في الطاقة الإنتاجية والتي تم إطلاقها في عام 1934 قبل معالجة جميع المشاكل في التصميم من أجل توليد الإيرادات المطلوبة بشدة.

وشهدت فترة بيير ميشلان على رأس الشركة تصحيح مشاكل التسنين المبكرة، وأصبح نموذج ناجح ومربح للغاية في نهاية المطاف للشركة، وكانت عملية الاستحواذ على شركة سيتروين، التي قادها بيير ميشلان، بمثابة بداية شراكة مميزة لكلا الشركتين والتي استمرت لأكثر من أربعين عامًا.

وفاة بيير ميشلان

في عام 1937 أثناء قيادته سيارته من طراز سيتروين تراكشن أفانت بالقرب من مونتارجي على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الجنوب ، تعرض بيير ميشلان لحادث تصادم مميت، وكانت السيارة الأخرى المتورطة هي بيجو ، يقودها لويس لاجورجيت، السكرتير الخاص الرئيسي للسياسي بول فور من الحزب الفرنسي العمالي الدولي .

ولقي لاجورجيت وزوجته وابنه حتفهم في موقع الحادث، وتوفي بيير ميشلان في مستشفى مونتارجي في اليوم التالي، بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر ساقه اليمنى.