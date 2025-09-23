قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اركب هيونداي إلنترا HD سيدان بـ 700 ألف جنيه| صور

هيونداي إلنترا HD موديل 2020
هيونداي إلنترا HD موديل 2020
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي إلنترا HD موديل 2020

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا HD موديل 2020، وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2020 الخارجية

هيونداي إلنترا HD موديل 2020

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2020 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنسف لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي إلنترا HD موديل 2020

هيونداي إلنترا HD موديل 2020

تستمد سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2020 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 830 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي إلنترا HD موديل 2020 الداخلية

هيونداي إلنترا HD موديل 2020

تحتوي مقصورة هيونداي إلنترا HD موديل 2020 علي العديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وفرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان .

سعر هيونداي إلنترا HD موديل 2020

هيونداي إلنترا HD موديل 2020

تباع سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي إلنترا HD موديل 2020 سوق السيارات المصري إلنترا HD موديل 2020 محرك هيونداي إلنترا HD سعر هيونداي إلنترا HD موديل 2020

