ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

تشهد أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2026 في الولايات المتحدة زيادات ملحوظة وصلت إلى 6.5%، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى مواجهة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" رغم أن الشركة لم تصرّح بذلك بشكل مباشر.



تفاصيل زيادات فولكس فاجن حسب الطرازات

ارتفعت أسعار عدة طرازات شهيرة، أبرزها:

جولف GTI: يبدأ من 35,865 دولارًا بزيادة 2,195 دولارًا (6.5%).

جولف R: ارتفع سعرها بنسبة 4.97% ليصل إلى 50,730 دولارًا بعد إضافة 2,405 دولارات.

جيتا: يبدأ من 25,270 دولارًا بزيادة 1,050 دولارًا.

تاوس: يبدأ من 27,975 دولارًا بزيادة 1,055 دولارًا.

أطلس SE: ارتفع بنسبة 2.9% ليبلغ 40,785 دولارًا.

أطلس كروس سبورت: بزيادة 3% لتسجل 39,775 دولارًا.



ورفعت الشركة تكاليف الشحن بمقدار 50 دولارًا على جميع الطرازات الجديدة.

تصنع فولكس فاجن حاليًا سيارات أطلس وأطلس كروس سبورت وID.4 الكهربائية في مصنعها بتشاتانوغا، إلا أن بعض مكونات سيارات الدفع الرباعي ما تزال تستورد من المكسيك، مما يعرّضها لرسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 27.5%.

ورغم أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المشترين، إلا أن تخفيض الرسوم على السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى 15% مع توقيع اتفاقية تجارية جديدة، قد يمنح العملاء بعض الراحة في الفترة المقبلة.