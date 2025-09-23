قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

عزة عاطف

تشهد أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2026 في الولايات المتحدة زيادات ملحوظة وصلت إلى 6.5%، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى مواجهة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" رغم أن الشركة لم تصرّح بذلك بشكل مباشر.


تفاصيل زيادات فولكس فاجن حسب الطرازات

ارتفعت أسعار عدة طرازات شهيرة، أبرزها:

  • جولف GTI: يبدأ من 35,865 دولارًا بزيادة 2,195 دولارًا (6.5%).
  • جولف R: ارتفع سعرها بنسبة 4.97% ليصل إلى 50,730 دولارًا بعد إضافة 2,405 دولارات.
  • جيتا: يبدأ من 25,270 دولارًا بزيادة 1,050 دولارًا.
  • تاوس: يبدأ من 27,975 دولارًا بزيادة 1,055 دولارًا.
  • أطلس SE: ارتفع بنسبة 2.9% ليبلغ 40,785 دولارًا.
  • أطلس كروس سبورت: بزيادة 3% لتسجل 39,775 دولارًا.


ورفعت الشركة تكاليف الشحن بمقدار 50 دولارًا على جميع الطرازات الجديدة.

تصنع فولكس فاجن حاليًا سيارات أطلس وأطلس كروس سبورت وID.4 الكهربائية في مصنعها بتشاتانوغا، إلا أن بعض مكونات سيارات الدفع الرباعي ما تزال تستورد من المكسيك، مما يعرّضها لرسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 27.5%.

ورغم أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المشترين، إلا أن تخفيض الرسوم على السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى 15% مع توقيع اتفاقية تجارية جديدة، قد يمنح العملاء بعض الراحة في الفترة المقبلة.

