اقتصاد

ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع

محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء، وسط تداولات نشطة بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسارة في رأس المال السوقي قدرها 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية:

EGX30: تراجع بنسبة 0.62% ليغلق عند 41253 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: انخفض 0.36% مسجلًا 50711 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: هبط 0.6% ليغلق عند 18753 نقطة.

EGX35-LV (منخفض التقلبات): تراجع 0.29% إلى 4592 نقطة.

مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة:

EGX70 متساوي الأوزان: تراجع 0.11% ليغلق عند 13075 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان: انخفض 0.13% مسجلًا 17259 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع طفيف بنسبة 0.02% ليغلق عند 4445 نقطة.

ضغوط بيعية خارجية حدّت من مكاسب السوق، لتنهي المؤشرات الأسبوع على انخفاض، رغم محاولات الشراء الانتقائي من المستثمرين المصريين.

