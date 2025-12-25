تباين مؤشرات البورصة تحت ضغط الأسهم القيادية و«المتوسطة» تواصل الصعود

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات السوق بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، متأثرة بضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، بينما واصلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة الأداء الإيجابي.

أداء المؤشرات

تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.07% مسجلًا 41479 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.01% ليصل إلى 50893 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.02% إلى مستوى 18862 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.01% مسجلًا 4605 نقاط.

في المقابل، ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.15% ليصل إلى 13110 نقاط.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.07% ليغلق عند 17293 نقطة.

زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% مسجلًا 4447 نقطة.

قفز مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليصل إلى 21803 نقاط.