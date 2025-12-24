قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
اقتصاد

مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية في ختام الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب، رغم اتجاه العرب للبيع، وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول.

أبرز مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم 

تسجيل تداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الجلسة

ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند 2.958 تريليون جنيه

صعود مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% ليغلق عند 41508 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% عند 50896 نقطة

صعود مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.21% إلى 18865 نقطة

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% ليغلق عند 4605 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% إلى 13089 نقطة

صعود إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% عند 17281 نقطة

ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند 4445 نقطة.

البورصة المصرية البورصة صعود مؤشرات البورصة المصرية رأس المال السوقي

