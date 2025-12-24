مكاسب جماعية لمؤشرات البورصة المصرية في ختام الأربعاء

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب، رغم اتجاه العرب للبيع، وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول.

أبرز مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم

تسجيل تداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الجلسة

ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند 2.958 تريليون جنيه

صعود مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% ليغلق عند 41508 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% عند 50896 نقطة

صعود مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.21% إلى 18865 نقطة

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% ليغلق عند 4605 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% إلى 13089 نقطة

صعود إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% عند 17281 نقطة

ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند 4445 نقطة.