البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء إيجابي، مدعومة بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط نشاط ملحوظ في قيم وأحجام التداول، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر لدى المتعاملين مع بداية الجلسة.

أبرز المؤشرات في مستهل التعاملات

سجلت قيم التداول نحو 670.265 مليون جنيه، على 214 شركة، من خلال تنفيذ 23.829 ألف عملية.

وجاء أداء المؤشرات على النحو التالي

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 41.310 نقطة.

صعد مؤشر EGX للشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% مسجلا 4.433 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.40% ليصل إلى 17.103 نقطة.

زاد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% ليبلغ 12.905 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX35 محدد الأوزان بنسبة 0.46% مسجلا 4.597 نقطة.