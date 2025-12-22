قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البورصة المصرية تبدأ تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بأداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات السوق ارتفاعًا جماعيًا، مواصلة المكاسب التي حققتها في ختام جلسة أمس، بدعم من تحسن نسبي في أداء الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

مؤشر EGX30 ارتفع بنسبة 0.26% ليصل إلى 41457 نقطة

مؤشر EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.27% ليصل إلى 50861 نقطة

مؤشر EGX30 للعائد الكلي زاد بنسبة 0.3% ليصل إلى 18849 نقطة

مؤشر EGX35-LV ارتفع بنسبة 0.35% مسجلًا 4580 نقطة

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.51% ليصل إلى 12922 نقطة

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 17106 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية زاد بنسبة 0.29% ليصل إلى 4424 نقطة

مؤشر تميز تراجع بنسبة 1.19% ليصل إلى 21844 نقطة



 

مال بورصة استثمار البورصة المصرية

