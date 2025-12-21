بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع المؤشرات

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأحد/ على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنحو 35.31 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 8956.31 نقطة، إذ جرى تداول نحو 244 مليون سهم عبر 16 ألفا و818 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.6 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 79.53 نقطة، بما نسبته 0.97% ليصل إلى مستوى 8296.47 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 124 مليون سهم من خلال 10 آلاف و9 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 26.30 نقطة بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 9562.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 6809 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 41.4 مليون دينار كويتي.



كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 90.70 نقطة بما نسبته 1.06% ليصل إلى مستوى 8683.92 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 64 مليون سهم عبر 5386 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 13.2 مليون دينار كويتي.

