البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأربعاء بأداء إيجابي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين.

اقرأ أيضًا:

أداء مؤشرات البورصة المصرية

المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 41526 نقطة.

مؤشر EGXIS للشريعة صعد بنسبة 0.55 في المائة مسجلا 4469 نقطة

مؤشر EGX100 ارتفع بنسبة 0.63 في المائة ليبلغ مستوى 17291 نقطة

مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 0.71 في المائة

مؤشر EGX35-LV صعد بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 4630 نقطة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى مستوى 41526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGXIS للشريعة الإسلامية بنسبة 0.55 في المائة، ليصل إلى 4469 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63 في المائة، مسجلًا مستوى 17291 نقطة.

وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.71 في المائة مع بداية الجلسة، ليؤكد استمرار النشاط النسبي على هذا القطاع.

كذلك حقق مؤشر EGX35-LV مكاسب بنسبة 0.35 في المائة، ليصل إلى مستوى 4630 نقطة.