ارتفاع مؤشرات بورصة عمان وسط تداولات بلغت 8.1 مليون دينار

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي، نحو8.1 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 11.4 مليون دولار أميركي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 4.3 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 3419 عقدًا.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق الجلسة إلى 3545 نقطة، محققًا زيادة بنسبة 0.41%، مدعومًا بارتفاع القطاع المالي بنسبة 0.58%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.32%، في حين تراجع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بشكل طفيف بنسبة 0.01%.

وعلى صعيد أداء الشركات، أظهرت المقارنة بين أسعار إغلاق أسهم 109 شركات جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.