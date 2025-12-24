شراكة بين بورصتي القاهرة وعمان لتعزيز التكامل وجذب الاستثمارات

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، مع مازن الوظائفي، رئيس بورصة عمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البورصتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في إطار دعم التكامل بين أسواق المال العربية وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود رفع كفاءة الأسواق المالية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.

التكامل بين البورصات العربية

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يعزز التكامل بين البورصات العربية ويدعم دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد رئيسا البورصتين أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.