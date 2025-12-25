قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تجاوز 100ألف.. مطار القاهرة يحقق رقما قياسيا جديدا للمسافرين خلال 2025

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

سجل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، أعلى معدلات تشغيل يومية خلال العام، بما يعكس الجاهزية الكاملة للمنظومة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الكثافات المتزايدة في حركة الرحلات والركاب.

وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة التشغيل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتزامنًا مع الإستعداد لموسم ذروة السفر بمناسبة احتفالات «الكريسماس والعام الميلادى الجديد 2026م.

حيث يسجل المطار اليوم، حركة ركاب 103 ألف راكب، نقلوا على متن 696 رحلة جوية ما بين سفر ووصول عبر مباني الركاب الثلاثة وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في معدلات الحركة حققه مطار القاهره الدولي  ، و يؤكد على انتظامية التشغيل  وسلاسة إجراءات السفر والوصول، بما يضمن إنسيابية الحركة خلال فترات الذروة.

ويأتي هذا الأداء القياسي اليومي في ضوء مؤشرات النمو المستدام التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، حيث أظهرت بيانات التشغيل خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (30.944.269) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 6.8% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب .

كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 224.303 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 4.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة خلال العام الماضي، بما يعكس كفاءة التخطيط التشغيلي واستدامة معدلات النمو.

وعلى صعيد الإستعدادات التشغيلية، أعلن مطار القاهرة الدولي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة صالات السفر والوصول، مع تطبيق خطط تشغيلية مرنة للتعامل مع كثافة الحركة، وزيادة فرق العمل بمختلف القطاعات، بما يساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمن وإنتظاميه التشغيل.

ويذكر أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده التنموية في تطوير البنية التحتية لقطاع المطارات وزيادة طاقتها الإستيعابية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي كمطار محورى  للنقل الجوي بالمنطقة.

