الداخلية السورية: عملية أمنية نوعية في بلدة حتيتة التركمان بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنه جار تنفيذ عملية أمنية نوعية في بلدة حتيتة التركمان بريف دمشق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية تحييد الإرهابي محمد شحادة، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، والذي يُعدّ أحد القيادات البارزة في تنظيم "داعش" في سوريا، مشيرة إلى أن شحادة كان يشغل منصب "والي حوران"، الأمر الذي كان يشكّل خطراً مباشراً على أمن المنطقة وسلامة أهلها.

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها: "استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، نفذت الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم".