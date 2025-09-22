تفضل إيه .. بيجو 2008 أم سيتروين C4 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 2008 و سيتروين C4 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الراضية .

وسائل الأمان بـ بيجو 2008 موديل 2026

بيجو 2008 موديل 2026

زودت سيارة بيجو 2008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP .

محرك بيجو 2008 موديل 2026

بيجو 2008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية .

أسعار بيجو 2008 موديل 2026

بيجو 2008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

تحتوي سيارة سيتروين C4 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

قوة سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تصل إلي 155 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها قوة 155 حصان، وتصل لسرعة إلي 100 كم/ساعة من صفر في مدة 8.2 ثانية .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

تتوافر سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .