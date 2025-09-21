سوق المستعمل 2025.. تشتري عربية إيه بـ 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اسبيرانزا A113 ، وهيونداي فيرنا، ونيسان صني، ودايو لانوس، وهيونداي أكسنت .

اسبيرانزا A113 موديل 2013

تستمد سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 163 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

اسبيرانزا A113 موديل 2013

تباع سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2008

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2012

تمكنت سيارة نيسان صني موديل 2012 من قطع مسافة 255 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2012

سعر سيارة نيسان صني موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو لانوس موديل 2003

تحصل سيارة دايو لانوس موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 327 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو لانوس موديل 2003

تأتى سيارة دايو لانوس موديل 2003 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

هيونداي أكسنت موديل 1999

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 من قطع مسافة 147 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي أكسنت موديل 1999

يبلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

