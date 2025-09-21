تقدم هافال الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها في السوق السعودي، منها النسخة جوليان برو، والتي تعد من أرخص السيارات المقدمة من العلامة الصينية، بين العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

مواصفات هافال جوليان برو موديل 2025

تعتمد هافال جوليان برو 2025 على ناقل سرعات دبل كلتش 7 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هافال جوليان برو موديل 2025

تجهيزات هافال جوليان برو 2025

تتوسط قمرة القيادة لسيارة هافال جوليان برو 2025 شاشة تعمل باللمس بقياس 10.25 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

هافال جوليان برو موديل 2025

تحتوي هافال جوليان برو 2025 على زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مثبت سرعة تكيفي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، ونظام متابعة النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج الثبات الالكتروني.

أسعار هافال جوليان برو موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة هافال جوليان برو موديل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 87,285 ريال وصولاً إلى 95,335 ريال سعودي للفئة الثانية Premium.