بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
أسعار هافال جوليان برو موديل 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تقدم هافال الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها في السوق السعودي، منها النسخة جوليان برو، والتي تعد من أرخص السيارات المقدمة من العلامة الصينية، بين العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

مواصفات هافال جوليان برو موديل 2025

تعتمد هافال جوليان برو 2025 على ناقل سرعات دبل كلتش 7 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات هافال جوليان برو 2025

تتوسط قمرة القيادة لسيارة هافال جوليان برو 2025 شاشة تعمل باللمس بقياس 10.25 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

تحتوي هافال جوليان برو 2025 على زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مثبت سرعة تكيفي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، ونظام متابعة النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج الثبات الالكتروني.

أسعار هافال جوليان برو موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة هافال جوليان برو موديل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 87,285 ريال وصولاً إلى 95,335 ريال سعودي للفئة الثانية Premium.

الفضة

النائب مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

الكرة الذهبية

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

