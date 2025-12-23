هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة.



وتألقت هدى الاتربي فى الصور بفستان ملفت كشف عن رشاقتها و قولمها الممشوق .

وظهرت هدى الاتربي بفستان محملى مكشوف الاكتاف و ذات فتحة من الساق بقماش الشيفون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

اعمال هدى الاتربي فى رمضان 2026

انضمت الفنانة هدي الإتربي إلى فريق عمل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث تقدّم خلال العمل شخصية فتاة شعبية ضمن الأحداث، وذلك بعد ظهورها اللافت مؤخرًا في دور «العتاولة».

ويأتي مسلسل "مناعة" في 15 حلقة ، سيعرض المسلسل حصريًا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، بينما يتولى الإخراج حسين المنباوي.

ويواصل صُنّاع العمل التصوير وسط توقعات أن يحجز "مناعة" مكانًا بارزًا في المنافسة الرمضانية