بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

رنا عصمت

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة.


وتألقت هدى الاتربي فى الصور بفستان ملفت كشف عن رشاقتها و قولمها الممشوق .

وظهرت هدى الاتربي بفستان محملى مكشوف الاكتاف و ذات فتحة من الساق بقماش الشيفون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

No photo description available.
May be an image of one or more people
May be an image of one or more people and plaits

اعمال هدى الاتربي فى رمضان 2026

انضمت الفنانة هدي الإتربي إلى فريق عمل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث تقدّم خلال العمل شخصية فتاة شعبية ضمن الأحداث، وذلك بعد ظهورها اللافت مؤخرًا في دور «العتاولة».

ويأتي مسلسل "مناعة" في 15 حلقة ،  سيعرض المسلسل  حصريًا على قنوات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  في  رمضان المقبل.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، بينما يتولى الإخراج حسين المنباوي.

ويواصل صُنّاع العمل التصوير   وسط توقعات أن يحجز "مناعة" مكانًا بارزًا في المنافسة الرمضانية

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

