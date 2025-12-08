بعد العتاولة.. هدي الإتربي فتاة شعبية في مسلسل مناعة

انضمت الفنانة هدي الإتربي إلى فريق عمل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث تقدّم خلال العمل شخصية فتاة شعبية ضمن الأحداث، وذلك بعد ظهورها اللافت مؤخرًا في دور «العتاولة».

ويأتي مسلسل "مناعة" في 15 حلقة ، سيعرض المسلسل حصريًا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، بينما يتولى الإخراج حسين المنباوي.

ويواصل صُنّاع العمل التصوير وسط توقعات أن يحجز "مناعة" مكانًا بارزًا في المنافسة الرمضانية .