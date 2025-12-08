قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
فائض 20%.. هل قرار تصدير البيض يؤثر على أسعاره بالأسواق؟
شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟
هؤلاء ينجيهم الله عند نزول غضبه وعذابه.. النبي أوصى بـ3 أعمال
مستشار سابق لترامب: العقوبات الأمريكية على موسكو عمقت التحالف الروسي الصيني
دعاء الفرج من الضيق والهموم.. كلمات أرشدنا إليها النبي تفتح الأبواب المغلقة
سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه
"العقرب المصري".. أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليا وتنفذ المهام الخطيرة بأمان| صور
13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد العتاولة.. هدي الإتربي فتاة شعبية في مسلسل مناعة

الفنانة هدي الاتربي
الفنانة هدي الاتربي
أوركيد سامي

انضمت الفنانة هدي الإتربي إلى فريق عمل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث تقدّم خلال العمل شخصية فتاة شعبية ضمن الأحداث، وذلك بعد ظهورها اللافت مؤخرًا في دور «العتاولة».

ويأتي مسلسل "مناعة" في 15 حلقة ،  سيعرض المسلسل  حصريًا على قنوات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  في  رمضان المقبل.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، بينما يتولى الإخراج حسين المنباوي.

ويواصل صُنّاع العمل التصوير   وسط توقعات أن يحجز "مناعة" مكانًا بارزًا في المنافسة الرمضانية .

اخبار الفن نجوم الفن هدي الاتربي

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

يزن نعيمات

العربي القطري يرحب برحيل نجم الأردن لـ الأهلي| تفاصيل مثيرة

عداد الـRPM

عالم السيارات .. تعرف على أسباب تذبذب عداد الـ RPM وعدم استقرار المحرك

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

