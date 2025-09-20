شانجان SC55 بلس 2026 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على الكثير من طرازات كسر الزيرو، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات سواء الداخلية أو الخارجية، منها الفئة الرياضية.

وظهرت السيارة شانجان SC55 بلس 2026 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والحالة والموديل.

شانجان SC55 بلس 2026

مواصفات شانجان SC55 بلس 2026

دعمت السيارة شانجان SC55 بلس 2026 بناقل سرعات 7 غيار DCT، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 185 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شانجان SC55 بلس 2026

تأتي السيارة شانجان SC55 بلس 2026 بتصميم رياضي مع ملامح هجومية، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية، وأبعاد خارجية بلغت 4515 مم للطول الكلي، و1865 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1680 مم.

ترتكز السيارة شانجان SC55 بلس 2026 على قاعدة عجلات بطول 2656 مم، وجنوط رياضية 19 بوصة، فتحة سقف، وتحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام الثبات الإلكتروني ESP.

شانجان SC55 بلس 2026

زودت شانجان SC55 مستشعرات حركة أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وتحتوي من الداخل على شاشة عدادات رقمية 10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى وسطية قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مقاعد كهربائية.