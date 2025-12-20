البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15

زار قداسة البابا لاون الرابع عشر، مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي، يرافقه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، غبطة الكاردينال بييترو بارولين، حيث اطّلع على معرض خاص يضم مخطوطًا نادرًا يتمثل في إنجيل مُصغّر أُنجز في إيطاليا بين عامي 1455، و1461، ويُعد من القطع النادرة التي نادرًا ما تُعرض للجمهور.

وذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن زيارة الأب الأقدس للمكتبة جاءت عقب تناوله الغداء في السفارة البابوية لدى الجمهورية الإيطالية، في إطار برنامج زيارته الرسمية.

وكان في استقبال قداسة البابا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إنياتسيو لاروسا، الذي أعرب عن اعتزازه الكبير بهذه الزيارة، واصفًا إياها بأنها لحظة شرف وخشوع، ليس للمؤمنين فحسب، بل لغير المؤمنين أيضًا، نظرًا لما تمثله شخصية عظيم الأحبار من رمز للتطلع إلى المحبة والسلام، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رسالة السلام

وخلال الزيارة، دوّن قداسة البابا لاون الرابع عشر، كلمة في سجل الشرف الخاص بمجلس الشيوخ، كما قام بإزاحة القماش عن تمثال الطفل يسوع في مغارة المجلس، في لفتة رمزية تحمل أبعادًا روحية، وثقافية، وتعكس رسالة السلام والرجاء التي ترافق هذه المناسبة الميلادية.