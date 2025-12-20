قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق

البيض
البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت انخفاضا ملحوظا فتتراوح سعر الكرتونة حاليا من 115 لـ 125 جنيهًا،  مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .
 

أسعار البيض اليوم 


ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

كما تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى البيض من خلال منافذها المتحركة فى الميادين ، منخفضة عن الأسواق بالخارج بنسبة تصل لـ 20% ، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقديم لهم سلع منخفضة .

انخفاض قادم فى كرتون البيض

 

وتوقع "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين وبالتالى تخضع لسياسة العرض والطلب بالأسواق والبورصة، موضحًا أن  الزيادة في أسعار المحروقات سترفع التكلفة، ولكن هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع، خصوصًا وأننا نتعامل مع منتجات خاضعة للعرض والطلب، مثل الدواجن الحية والبيض الطازج


 أهم الحلول

وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان .

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلي أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها  ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا،  أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيه .

