قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الجمعة

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بتوافر كبير في المعروض من الدواجن والبيض داخل المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استعدادات الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية مع اقتراب نهاية الأسبوع، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

وخلال جولة لرصد حركة الأسواق اليوم، أكد عدد من التجار أن الكميات المطروحة من مختلف أنواع الدواجن متوفرة بشكل كبير، سواء القادم من مزارع المحافظة أو الوارد من المحافظات المجاورة، مما ساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت أسعار البيض أولًا على النحو التالي:

كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 155 جنيهًا.

أما أسعار الدواجن فجاءت كما يلي:

الفراخ البيضاء: بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلوجرام.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تتمتع بطابع إنتاجي مميز، إذ شهد قطاع الثروة الداجنة بها تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة المعتمدة على نظم تربية متطورة.

وساعد المناخ الصحراوي وبيئة الواحات الخالية من الملوثات على تحسين جودة منتجات الدواجن والبيض، مما عزز حضورها في السوق المحلي.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين، عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم التحصينات المجانية، والدعم البيطري المستمر، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد السوق المحلي بشكل أساسي على الإنتاج الصادر من المزارع المنتشرة في مراكز المحافظة، مع دعم إضافي من المحافظات القريبة وقت المواسم المرتفعة الطلب. وتواصل الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات وظروف نقلها وتداولها.

ويعكس استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد قدرة المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بفضل تنوع المنافذ الحكومية والخاصة، وتوازن واضح بين العرض والطلب، مما يسهم في  تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الأمن الغذائي داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين وتدعم مسار التنمية المستدامة

محافظة سوهاج

1.8 مليار جنيه استثمارات مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

غرفة القاهرة

ندوة بغرفة القاهرة استعدادا لتطبيق الإفراج المسبق للشحنات الجوية

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد